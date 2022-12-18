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微信测试 Donut 平台，可将小程序编译为 iOS / 安卓 App

2022/12/18 19:23:22 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 yfme 的线索投递！

IT之家 12 月 18 日消息，微信近日开始测试一款名为 Donut 的开发平台，覆盖开发、部署、产品体验分析全产品开发周期的各种需求，现已开启限时免费公测

Donut 官方文档介绍称，该平台包含以下特色功能：

  • 多端框架：支持使用小程序原生语法进行一次代码编写，多端编译，实现多端开发。

  • 身份管理：几行代码，快速实现 App、小程序的身份认证和用户管理。

  • 安全网关：提供弱网加速、防爬防刷、流量治理等能力，全方位保障业务安全高效稳定运行。

  • 产品体验分析：从真实的用户视角洞察产品问题，寻找产品体验的不足之处，提升用户留存与转化。

其中，Donut 多端框架是支持使用小程序原生语法开发移动应用的框架，开发者可以一次编码，分别编译为小程序和 Android 以及 iOS 应用，实现多端开发；能帮助企业有效降低多端应开发的技术门槛和研发成本，以及提升开发效率和开发体验。

IT之家了解到，基于该框架，开发者可以将小程序构建成可独立运行的移动应用，也可以将小程序构建成运行于原生应用中的业务模块。该框架还支持条件编译，开发者可灵活按需构建多端应用模块，可更好地满足企业在不同业务场景下搭建移动应用的需求。

Donut 现已开启限时免费公测。安全网关、产品体验分析与身份管理为付费产品，公测期间免费使用。限时免费阶段结束后将按照平台定价进行收费使用。

Donut 开发文档：点此查看

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关键词：微信 小程序

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