黄健翔手持荣耀平板 V8 Pro 真机亮相，分析 2022 卡塔尔世界杯决赛

IT之家 12 月 18 日消息，荣耀将于 12 月发布荣耀平板 V8 Pro 12.1 英寸版。这款新机型目前已经上架京东商城，显示将于 12 月 26 日晚八点结束预约，也就是说有望在那一天正式发布。

今日，荣耀官方自己展示了该平板的真机外观，联合体育评论员、节目主持人黄健翔发布了一段视频。

从黄健翔手持的设备来看，应该是荣耀平板 V8 Pro 12.1 英寸版的橙色后盖版本，该机正面采用四边等宽边框，前置摄像头在横向顶部，支持荣耀超级笔记，可通过小窗进行多任务操作。

IT之家了解到，荣耀平板 V8 Pro 12.1 拥有青色、橙色后盖，采用大尺寸的全面屏，配备键盘和手写笔，运行 MagicOS 7.0，口号为“平板生产力效率革命”。

荣耀平板 V7 Pro 于去年 8 月上市，起价 2599 元。荣耀平板 V7 Pro 搭载联发科迅鲲 1300T 芯片，屏幕尺寸为 11 英寸，采用 IPS 液晶屏，分辨率 2560×1600，刷新率 120Hz，配备 LPDDR4x 内存，提供 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB 三种存储规格可选，并支持 MicroSD 扩展卡。

荣耀平板 V8 Pro 在屏幕上进行了加大，整体设计看起来没有太大改动，我们可以期待一下处理器性能的提升，有爆料称改用联发科天玑 8100，放弃了迅鲲。