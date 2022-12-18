《小猪佩奇：世界大冒险》游戏上架 Steam，明年 3 月发售

IT之家 12 月 18 日消息，一款名为《小猪佩奇：世界大冒险》的游戏上架 Steam 平台，计划 2023 年 3 月 17 日发售。

该游戏改编自著名儿童动画片《小猪佩奇》，玩家可以在游戏中和小猪佩奇一起环游世界，参观纽约、巴黎、伦敦等地。

IT之家了解到，该游戏不支持简体中文，配置要求较低，AMD Radeon HD 6850 显卡即可流畅游玩。

游戏介绍：

到《小猪佩奇》更大、更广阔的世界中畅玩，把自己所有的家人带到故事当中！

纽约市正在呼唤，还有巴黎、澳大利亚、伦敦及其他欢乐城市的世界之旅也在呼唤！ 你和你的朋友佩奇可以在意大利做披萨，在好莱坞大道上漫步，也可以一起登上游轮出航，做很多很多的事情。

你将有新的角色可以结识，惊险的任务可以尝试，还有无数的饰品可以装扮！你可以化身一只猫、一只袋鼠、一只山羊、一头驴或者任何别的动物，选择权尽在你的手中！

你也可以把家人变成《小猪佩奇》里的角色，包括你的兄弟姐妹和家里的大人，让他们也成为你故事中的一份子。

你可以在《小猪佩奇》的街区打造自己的家，展示你从世界各地收集到的纪念品和物品，让你的房子变得光彩夺目、与众不同。

快跟佩奇一起跳遍全世界的泥坑吧，别忘了要穿上雨靴喔！

加入佩奇的世界 – 为自己和全家人创建角色

成为全球探索者 – 到纽约、巴黎、伦敦等地观光游览

结识新角色 – 跟你最喜爱的所有《小猪佩奇》角色聊天和玩耍

打造你的房子 – 随心所欲地布置你的家和收藏品

展开大冒险 – 参观摩天大楼、驾船出海、寻找宝藏，应有尽有！

Steam 页面：点此查看