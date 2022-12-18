Gurman：苹果取消了配备 M2 Extreme 芯片的高端 Mac Pro

IT之家 12 月 18 日消息，彭博社记者 Mark Gurman 在他最新一期的 Power On 时事通讯中爆料，苹果已经取消了带有高端“M2 Extreme”芯片的新 Mac Pro，该芯片具有 48 个 CPU 内核和 152 个 GPU 内核。

按照此前爆料，苹果 M2 Extreme 芯片将由两个 M2 Ultra 组成，业者指出，苹果 M2 Pro／Max／Extreme 等系列处理器均采用台积电 3 纳米制程量产。

不过 Gurman 表示，搭载 M2 Ultra 的 Mac Pro 新品仍将正常推出。

IT之家了解到，苹果 Mac Pro 是最后仍在销售的基于英特尔平台的 Mac 机型之一，也是唯一没有采用 Apple Silicon 芯片选项的 Mac 产品线。在今年早些时候的“高能来袭”活动中，苹果甚至简单预热了将要发布 Apple Silicon Mac Pro。

由于小芯片（chiplet）设计趋于成熟及台积电先进封装技术推进顺利，此前市场传出苹果可能会在明年推出将 2 颗 M2 Ultra 整合的 M2 Extreme 处理器，搭载 48 核 CPU 及 152 核 GPU。业者指出，苹果 M2 Pro／Max／Extreme 等系列处理器均采用台积电 3 纳米制程量产，且若 M2 Extreme 消息属实，明年苹果 PC 处理器效能将可追上英特尔脚步。