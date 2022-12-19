诺兰新片《奥本海默》首支预告公开，明年 7 月 21 日上映

IT之家 12 月 19 日消息，环球影业今日公布了诺兰新片《奥本海默》首支官方预告，本片将于 2023 年 7 月 21 日在北美上映。

据介绍，本片将由基里安・墨菲饰演“原子弹之父”罗伯特・奥本海默，这也是他首次担纲诺兰电影男主。

基利安・墨菲 饰 罗伯特・奥本海默 艾米丽・布朗特 饰 凯瑟琳・奥本海默 马特・达蒙 饰 莱斯利・格罗夫斯 小罗伯特・唐尼 饰 路易斯・斯特劳斯

IT之家了解到，该片改编自 Kai Bird 和 Martin J. Sherwin 所著书籍《美国普罗米修斯：奥本海默的胜与悲》 ，讲述了美国“原子弹之父”罗伯特・奥本海默主导制造出世界上第一颗原子弹的故事。

该片剧本改编自普利策获奖书籍，被描述为“一部史诗级的惊悚片，将观众带入惊心动魄的悖论中：一个神秘之人必须冒着毁灭世界的危险来拯救世界。

本片演员阵容还包括佛罗伦萨・珀、拉米・马雷克、本・萨弗迪、乔什・哈奈特、戴恩・德哈恩、杰克・奎德、马修・莫迪恩、阿尔登・埃伦瑞奇、大卫・克朗姆霍茨、迪伦・阿诺德、迈克尔・安格拉诺、肯尼斯・布拉纳、大卫・达斯马齐连、杰森・克拉克、詹姆斯・达西、大卫・里达尔、马提亚斯・施维赫夫、古斯塔・斯卡斯加德、亚历克斯・沃尔夫等人。

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