济莱高铁将于 12 月 26 日正式开通：全长 110 公里，最高时速 350km / h

IT之家 12 月 19 日消息，济南至莱芜高速铁路预计将于 2022 年 12 月 26 日正式开通！随着全线开通的临近，中国铁路官方给出了这条高铁五大站点的详细介绍。

IT之家了解到，济莱高铁位于山东省济南市，线路全长 117.49 公里，设计时速 350 公里，于 2019 年 9 月 18 日全线开工建设。全线共设济南东、历城、章丘南、雪野、莱芜北、钢城 6 座车站，通过济南东站与石济高铁、济青高铁联通，接入全国高铁网。

济莱高铁建成通车后，济南东至钢城只需要 22.5 分钟，将进一步完善山东高铁网结构，便利沿线群众出行，对打造山东“轨道上的省会经济圈”、促进区域协调发展具有重要意义。

据介绍，高铁列车从济南东站驶出第一站即为历城站。历城站的设计主题为“旭日东升、天下安澜”。安澜，最早语出《文选・王褒》：“天下安澜，比屋可封”，本意为水波平静，常常比喻为时世太平、祥和之兆。

从历城站往东南去便是章丘南站。章丘南依泰山，北临黄河，自古有“小泉城”之称。1928 年，考古工作者在章丘龙山镇发现举世闻名的“龙山文化”。其代表名片“黑陶”可谓“黑如漆、声如罄、薄如纸、亮如镜、硬如瓷”，距今已有 6000 年的历史。

随后，济莱高铁在莱芜境内的第一站是雪野站。雪野，因辅佐周武王灭纣兴周的姜子牙一句“好个群山拥雪野”而得名。

后续就是莱芜北站，其设计主题为“嬴秦祖里、春秋古城”。莱芜古称“嬴、牟”，别名凤城，中国历史上有名的长勺之战就发生在这片土地上。莱芜西北部有历史名城嬴城遗址，秦统一全国后，实行郡县制，在此设置嬴县。据《史记・秦本纪》记载：秦之先为嬴姓，其后分封，以国为姓。

最后一站是钢城站，设计主题为“铮铮铁骨、现代钢城”。钢城区是山东省重要的钢铁、能源基地，拥有“国家新材料产业化基地”“粉末冶金之都”“中国蜜桃之乡”等称号。牟国都城遗址坐落在这里，牟国是我国历史上最古老的方国之一（古代的联合城邦制国），立国时间在西周之前。