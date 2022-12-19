【IT之家开箱】努比亚 Z50 开箱图赏，对红色一如既往的执念

12 月 19 日下午，努比亚 Z50 正式发布。作为首批搭载第二代骁龙 8 的机型，价格却只有 2999 元起。IT之家已经拿到了这台机器，接下来就给大家带来精美图赏。

努比亚 Z50 这次推出了 3 款配色，白岛、黑礁和青屿，其中白岛和黑礁都是玻璃材质后壳，而青屿是素皮材质后壳。IT之家此次拿到的是黑礁配色，延续了 Z40 Pro 的设计风格。

作为旗舰机型，努比亚 Z50 依旧采用双曲面后壳设计，机身线条相比前代更加圆润，握持手感手感更好。整机重 199g、厚 8.46mm，在双曲面后壳的视觉减薄作用下，更显轻薄。

努比亚 Z50 的机器顶部采用削平内凹设计，横向握持也能带来出色的手感。

镜头模组是努比亚 Z50 的标志设计之一，大小方形与圆圈镜头组成的阶梯状设计，让镜头模组看起来更加立体，同时这种修饰性设计也能减少镜头凸起的心理感受。主摄采用索尼 IMX787 传感器，拥有 6400 万超高像素、F1.6 的大光圈，支持 OIS 光学防抖，辅以 50MP 三星 S5KJN1 传感器的 116° 超广角微距双摄，4 LED 环形闪光灯。

努比亚 Z50 还通过在一颗小镜头周围加上环形“补光灯”，巧妙减少了挖空数量，而标志性的红圈镜头也保留的下来。

在后壳工艺处理上，努比亚 Z50 的工艺让机身在光线照射下，呈现出一道道放射状的彩色光带。同时，机身左侧标志性的红色电源键也没落下。

来到机身正面，努比亚 Z50 配备了一块 6.67 英寸的双曲面 OLED 屏幕，居中打孔，四边等宽，黑边相比上一代继续收窄，屏占比高色彩养眼。这块屏幕的分辨率为 2400x1080，支持 144Hz 刷新率和 360Hz 触控采样率，UL 护眼认证。

虽然这是一块 1080P 分辨率的屏幕，但由于采用了国产类钻排列方案，实际的显示效果不错。指纹的按压位置合理，解锁速度很快识别率也不错。

配置方面，努比亚 Z50 这次首批搭载了第二代骁龙 8 处理器，可选 8GB\12GB\16GB LPDDR5x 规格内存，128GB / 256GB / 512GB / 1TB UFS4.0 规格存储，电池容量为 5000mAh，支持 80W 快充，X 轴线性马达，立体声双扬声器；出厂预装基于 Android 13 的 MyOS 13 UI。

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