上海三中院审结一起销售假冒“阿尔卑斯 Alpenliebe”注册商标糖果案

IT之家 12 月 19 日消息，据上海三中院官微消息，近日，上海市第三中级人民法院（以下简称上海三中院）在线开庭审理了一起涉嫌销售假冒“阿尔卑斯 Alpenliebe”注册商标糖果的刑事上诉案，并当庭作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。

一审法院经审理以销售假冒注册商标的商品罪，判处吴某某有期徒刑五年，并处罚金 220 万元。一审判决后，吴某某不服，向上海三中院提出上诉。

上海三中院经审理查明，2019 年 9 月至 2021 年 12 月，上诉人吴某某在未获得“阿尔卑斯 Alpenliebe”注册商标权利人授权的情况下，明知是假冒“阿尔卑斯 Alpenliebe”注册商标的糖果仍以每支 0.1 至 0.2 元不等的低价购入，并在两家网络平台店铺予以出售。经审计，吴某某开设的涉案两家网店销售假冒“阿尔卑斯 Alpenliebe”品牌商品金额共计 420 余万元。

图自上海市第三中级人民法院

上海三中院审理后认为，上诉人吴某某为牟取非法利益，明知是假冒注册商标的商品仍予以销售，犯罪金额已达特别严重情节，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。二审期间，辩护人提出应当在原判认定金额上再扣除刷单金额 130 万余元。经查，原公诉机关提起公诉时已扣除相关刷单金额 54 万余元，该 130 万余元未有足够证据予以印证，缺乏事实依据，不能成立。一审法院认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，遂作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。