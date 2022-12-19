远端安全气囊，出海新标配？

原文标题：《国产车忙出海，会让新车更安全？》

如果在今年 8 月之后喜提一台 Model Y 新车，会额外获得一个国内尚属罕见的新配置，远端安全气囊。同样捏着这张 SSR 卡牌的，还有蔚来 ET7、极星 2/3、领克 01（选装）。

它们有一个共同点，都是在国内生产，正在或即将出口欧洲。

远端安全气囊（Far-Side Airbag）或称内侧安全气囊（Inner-Side Airbag）是一项新出现的安全配置，但并不复杂。它位于前排乘客之间，旨在侧向撞击时，防止前排乘客的身体彼此碰撞造成伤害。

2020 年起，欧洲 E-NCAP 碰撞试验首次引入了远端碰撞（Far-Side Impact）这一考察项，远端气囊也由此得名。具体的考察指标 —— 颇为细致，包括了远端偏移量（Far-Side Excursion）和乘员间相互作用（Occupant Interaction）。

名字听起来拗口，但实际不难理解。前者是将车辆固定在台架上“甩”出去，不发生碰撞的情况下，单纯考察安全带的侧向束缚效果。后者则是在侧撞发生时，观察两位前排乘员之间是否有相撞情况，此时就是远端气囊的 MVP 时间。

解释这么多就是方便理解为何一个黄一个绿……

远端气囊并未被作为强制标配，但为了在侧撞被动安全方面拿高分，近两年来越来越多的车企选择“上（远端气囊的）车”。而最近对于出海频频加大力度的自主车企，以及在国内建厂远销欧洲的海外品牌，都在这一方面下了功夫。

今年以来，E-NCAP 已经测试了多款出口欧洲的国产车型，蔚来 ET7、魏牌 Coffee 01 / Coffee 02（摩卡 / 拿铁）、smart #1、欧拉 Funky Cat（好猫），甚至连奇瑞欧萌达和比亚迪 ATTO 3（元 PLUS）这样国内定位的经济型车，来到欧洲都配有远端气囊。

还是拿 Model Y 为例，上海超级工厂自 2021 年中开始出口欧洲。在特斯拉德国的车主指南中附加了一项注释：自 2022 年 6 月 27 日起生产自上海工厂的车辆，会在驾驶员座位两侧都配备安全气囊（即增加了远端气囊）。

而从 2022 年 8 月开始，上海工厂生产、供应中国市场的 Model Y 也增加了远端安全气囊作为标配。

而在主流碰撞测试 IIHS 并未加入远端效应的美国市场，Model Y 就没有增加远端气囊。以至于上海工厂增配远端气囊一事，一度引起了美国消费者争议，而国内起初也有人以为这是“中国专属配置”。

不过北美市场的 Model Y 也有着自己的独有配置，同样是为了应对本土法规的要求，美版 Model Y 一直配有前排膝部气囊，这是欧洲和中国版本欠奉的。

美版 Model Y 独有的膝部气囊

所以说，其实并不存在什么绝对意义上的“有良心”，最主要的驱动因素终归是各地法规以及碰撞测试标准。哪里有什么岁月静好，不过是有人替你得罪车企。

当然这么说有些绝对，也确实存在着像特斯拉、蔚来、极星等，对于不要求相关测试的国内市场也一样标配了远端气囊。但国内仅有的几款拥有此配置的车型，无一例外都有着“出口欧洲”身份，可见“良心”和“顺便”都有功劳。

安全气囊的配置只是一个细节缩影，曾经显得高不可攀的 E-NCAP 和国产车出海的关系，已经从早年间的惧考畏考转向了今天的放马过来。前面提到的这些国产车型，此次无一例外斩获了 E-NCAP 五星评分。

尤其是其中的自主品牌国产车型，对比十几年前在 E-NCAP 频频以两星三星示人，四星就足以专门通告表扬一番，今天的自主车型士别三日，俨然是一副东方五星军团的模样。

而今天的 E-NCAP 五星，又不能和过去的五星做比较。近些年，汽车碰撞测试领域是北美 IIHS 以严苛著称，尤其是凭借 25% 偏置碰撞抢走了相当一部分风头。不过欧洲的碰撞测试，实际上也一直在提高标准和推陈出新。

比如偏置碰撞，E-NCAP 实际上最早推出了偏置碰撞这一概念，只是更加丧病的 IIHS 25% 小偏置碰撞抢了风头。于是 2020 年 E-NCAP 升级了偏置碰撞标准，从 40% 重叠、64km / h 撞击固定障碍物，改为 50% 重叠、但以 50km / h 撞击相向 50km / h 的台车。

虽然偏置重叠比例有所增大，但测试车相对障碍物的速度，从原 64km / h 增加到了 50+50=100km / h，并且撞击的是带有速度相向而行的测试台车，这种正面偏置碰撞的拟真度是全球其他测试所不具备的。

创新一方面表现在前面说到的，E-NCAP 独创的远端效应相关测试。另一方面作为与时俱进的动作，E-NCAP 在 2020 年标准升级中，将主动安全得分占比从 13 分提高到了 16 分，甚至对于行人的自动紧急制动测试还加入了夜间测试。

当然我们知道，车企完全有能力也有意愿，为不同市场的同一款车型做出不同的设计、用料和配置。前面关于各种气囊在各地区的配置就是很好的例子，更不要说莫须有的钢材用料和结构减配了。

但在短期内，自主品牌出海，更多的成分是打开新市场、拔高国际化形象。初期可能极为有限的出口销量，不一定支撑得起大家想象中的用料差异，此时海外版的安全性也就多少可以说明些问题。

而长期来看，出海倒逼之下解决了客观上的能力问题，那么主观上的意愿问题即便最后残存，也终于会是消费者们有能力去推动去改变的东西。

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