原文标题：《读博的人为什么不开心？Nature 全球硕博生满意度大调查，博士生满意度下降明显》

Nature 全球研究生满意度调查显示，比起硕士生，博士生的满意度下降明显。他们为什么不开心？

近期，Nature 对研究生的满意度调查，结果相比硕士生，满意自己博士学位的人数下降很多。

和硕士生相比，读博不开心

参加调查 68% 的硕士生说，他们对自己目前的课程感到满意，而只有 60% 的博士生有相同感受。

此外，79% 的硕士生表示，他们对自己攻读研究生学位的决定也很满意，而博士生的这一比例为 74%。

这是 Nature 第一次包括硕士生在内的研究生调查，受访者都对自己接受的教育和自己的未来有很多话要说。

该调查收集了全球 756 名硕士生的回答，涵盖亚洲（41%）、欧洲（30%） 、北美或中美洲（14%），以及少数来自大洋洲、非洲和南美洲的受访者。

硕士生普遍对他们的课程感到满意，许多人已经在展望学术的下一步探索。59% 的受访者表示他们最终计划攻读博士学位，超过四分之一的人仍在观望中。

Elizabeth Friedman 是该调查的研究负责人，根据她的经验，STEM 硕士学位的学生即使决定不继续学业，也会有很多工作选择。

「硕士生学习可转移的技能，」她说。「与高度专注于特定研究课题的博士生相比，他们的职业道路可以更加多元。」

加拿大多伦多大学微生物学硕士二年级学生 Ethan Solomon 表示，他不计划在完成学业后继续攻读博士学位。这主要是因为他不想再花四五年时间接受教育。

他说：「我不愿意在开始自己生活之前花这么多年攻读博士学位，它不值得我这么做。」

硕士生：对课程满意，对未来充满希望

当被问及为什么欣赏自己的学术项目时，许多硕士生的第一回答是能和有趣聪明的人一起工作（54%）；第二受欢迎的回答是智力上的碰撞（47%）。

Joshua Caley 是澳大利亚悉尼新南威尔士大学生物化学专业的二年级硕士生，他对项目的学术严谨性表示赞赏。

Caley 说他最终计划攻读博士学位，因为这是他可以继续研究他的主题的唯一途径，该主题涉及调查与年龄有关的疾病的基础。

他说：「我对这个特定的研究领域非常感兴趣，获得博士学位是我可以留在这个领域的方式。」

当然，硕士生课程也有可以改进的方面。美国学习生物学的人评论说，如果可以，她做出几项改变。首先是学生津贴，目前，她每年获得的津贴不到 23,000 美元。

她说，她所在机构的研究生不能从事外部工作，这对他们的生活产生了不小影响。

她补充说，她对导师和他们的关系感到满意，但她希望大学能够对导师展开评估，并设立担任该职务的工作标准。「我有一位很棒的顾问，但我知道很多同龄人都在为他们和导师的关系而苦苦挣扎。」

未来的道路

职业建议是受访者关注的一个领域。

调查显示，硕士生与博士生的职业志向不同。只有不到五分之一的人更愿意在行业内找到一份工作，这与有此意向的 32% 的博士生形成鲜明对比。

Friedman 说，STEM 硕士课程通常会通过让学生有机会在实验室或现场工作，同时培养其他技能，来促进和保持对研究的兴趣。

她表示：「如果他们从事地质学，他们就会在那里进行实地考察。他们还学习了公开演讲、书面交流和项目管理等知识。」

Friedman 补充说，经验可能因部门、大学和领域而异。她赞扬为提高对受训人员这一领域的理解所做的任何努力。

加拿大的一位硕士生也有同样的感受，她在调查回复的结尾写了这样的评论：「感谢您将硕士生纳入本次调查！我们是研究生社区中经常被忽视的一部分。」

博士生：学术霸凌几时休？

那么，象牙塔更高位置的博士生们，为什么不开心呢？

8 月 10 日，Nature 连发两篇文章，揭露来自外国的研究人员在导师手下可能受到的辱骂、威胁，以及工作时长和经济上的剥削。

文章地址： https://www.nature.com/ articles / d41586-022-02142-8

文章地址： https://www.nature.com/ articles / d41586-022-02155-3

在美国的博士后中，有 65% 会遭职场霸凌和 PUA。而这个比例在硕士阶段，只有 20%。

后来又有一项研究，对 2000 多名（大部分是处于职业生涯早期的）研究人员进行调查，结果显示大多数受访者都目睹或经历过来自权威学者的欺凌，来自国外的研究人员受到的霸凌比他们的本地同事更为严重。

「签证就是外国人的『命门」，掌握签证的教授也因此有了对学生的绝对控制权，可以要求他们做任何事。」

接受 Nature 采访的五位研究人员表示，他们在导师那里遭受了各种辱骂、欺凌、威胁和经济剥削却仍然不敢投诉的原因，就是害怕自己的临时签证不被续签。

一位中东的研究人员，就讲述了博导如何利用自己的移民身份而霸凌自己。

年薪 6 万：人类的星辰大海就是这么廉价

由于签证的限制，外国研究人员的薪资待遇也往往被拿捏得死死的。

而在这其中，来自印度和中国的博士后，却几乎永远都在最底端。

一位来自中国的生物医学化学家表示，在他做博士后研究的大学里，来自其他国家的研究人员，薪水普遍更低。

「我的朋友也是一名来自中国的化学博士后，工资是 28000 美元。而美国同事们的工资，最少也是 39000 到 40000 美元。」

时间回到 2012 年，当时，这位生物医学化学家所在的小组资金已经见底，而他所持的还是 J-1 交流访问签证。这也就意味着，如果他不在一个月内找到新的工作，就必须回国。

于是，他选择到另一所大学从事第二份博士后研究，负责开发癌症诊断的成像方法。然而这次的「跳槽」，不仅没有改善此前 46000 美元的薪资，甚至还少了 1 万美元。

原因其实很简单，新的实验室负责人当时承诺，只要你接受降薪，我就答应在之后给你更安全的 H-1B 签证。

但等到 2014 年，他的 J-1 签证马上就要到期时，负责人却反悔了。他并不想为这位生物医学化学家支付新签证所需的 68000 美元的最低工资。

「像所有博士后一样，我曾想成为一名教授，但我改变了主意。」这位生物医学化学家说。「如果当教授就意味着要让学生也经历这些，那我不想当了。」

最终，他在美国一个州政府组织里找了一份技术员的工作。

调查中可以发现，大部分硕士生对于学术仍抱有期待和敬畏之心。他们攻读博士学位的理由也更加纯粹。想必这也是大多数博士生们学者一路以来的心路历程。

我们需要守护这份纯粹。毕竟，支撑他们走下去的，不应只是一片真心。

参考资料：

https://www.nature.com/articles/d41586-022-03758-6

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era），编辑：昕朋