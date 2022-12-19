腾讯智慧出行联合发布“我的车钥匙”：使用微信小程序，无需下载安装

IT之家 12 月 19 日消息，据腾讯发布，腾讯智慧出行与银基于深圳举行战略合作产品发布会，发布了双方联合研发的创新数字钥匙产品 ——“我的车钥匙”。

该产品深度融合微信服务生态，以微信小程序为载体，为用户带来更加轻盈便捷、即用即走的数字车钥匙服务，并依托微信社交关系链，支持将车钥匙快捷分享给好友。

据介绍，“我的车钥匙”是端云一体的数字钥匙整体解决方案。面向用户，“我的车钥匙”以微信小程序的形态提供服务，无需下载安装，完成注册绑定后即可实现手机开关门锁、启动驾驶、远程控车、车况查询以及钥匙分享。基于微信小程序的产品形态，可实现数字钥匙功能的轻盈便捷性，敏捷迭代、即用即走。

依托微信生态，“我的车钥匙”还具备两大优势：

第一，支持微信社交分享，用户可以一键将数字钥匙权限分享给微信好友，微信好友即可根据车主设置的权限完成门锁解闭、后备箱开闭、车辆启动与驾驶等多种操作。

第二，依托微信的即时触达能力，当车辆出现异常情况时，可以第一时间将异常信息通过微信推送给用户，用户可快捷在小程序中实现车况检查、远程关闭车窗等相应操作。

以腾讯微信小程序为土壤，双方还将探索更多车主服务新业态，如试驾、代客能源补充、代客保养维修等服务运营模式。

比如，在用户购车试驾阶段，用户只需在微信内预约试驾服务，选择想试驾的车型以及就近的 4S 店后，即可领取数字钥匙，无需与销售人员线下交接即可进行试驾体验。在车后服务场景，如代驾、代客能源补充、代客维修、代客洗车、代客 4S 店保养等，车主可直接通过微信将数字钥匙授权给服务人员，实现无接触、跨时空、无钥匙服务交接。

IT之家了解到，在车辆研发阶段，数字钥匙还可帮助车厂更高效地协调调度测试车辆，将线下管理转为数字化线上管理。

“我的车钥匙”产品界面

目前，腾讯智慧出行和银基合作的“我的车钥匙”已率先搭载广汽丰田旗下首款纯电 SUV——bZ4X 上。相比传统的车钥匙，数字钥匙在安全性、便捷性与智能性上大大加强。