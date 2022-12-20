苹果给出 AirTag 固件更新 2.0.24/2.0.36 更新日志：支持精确查找

IT之家 12 月 20 日消息，自 11 月以来，苹果已经为其 AirTag 物品追踪器发布了两个固件更新。然而，该公司此前并没有详细说明这些更新带来了什么变化。不过有网友发现，苹果终于分享了最新 AirTag 固件更新的更新内容。

以下是 AirTag 固件更新 2.0.24 和 2.0.36 带来的变化：

在苹果网站的一篇支持文章中（苹果中国官网并未更新），该公司现在详细介绍了 AirTag 固件更新 2.0.24 和 2.0.36 的新内容。11 月 10 日发布的 2.0.24 版 AirTag 固件允许用户启用精确查找功能，帮助定位检测到的与用户一起移动的未知 AirTag。

这项功能是苹果公司今年早些时候宣布的，是该公司防止人们利用 AirTag 进行跟踪的措施之一。当 iPhone 检测到一个未知的 AirTag 与用户一起移动时，该用户可以使用精确查找功能，结合声音提醒，迅速找到并禁用该 AirTag。

苹果还加强了通知提醒功能，当一个与主人分离的 AirTag 与你一起移动时，就会发出通知提醒。其中一些功能需要 iPhone 11 或更高版本，因为它们依赖具有超宽频技术的 U1 芯片。

至于 12 月 12 日发布的 AirTag 固件更新 2.0.36，苹果说该更新修复了一个问题，即 AirTag 内置的加速器在某些情况下可能没有被激活。这个传感器可能是用来帮助 iPhone 检测 AirTag 的移动情况。

更新 AirTag 并不直观

遗憾的是，没有直观的方法来更新 AirTag。苹果公司说，当 AirTag 在 iPhone 的范围内时，会自动更新。此外，AirTag 的固件更新是分阶段推出的，所以不是每个人都能同时得到更新。

IT之家了解到，用户可以通过进入“查找我的”应用程序，点击 AirTag 的名字来检查 AirTag 的固件版本。