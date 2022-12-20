微软澄清：曾用于开发 Vista 的 WPF 框架并未交由社区维护运营

IT之家 12 月 20 日消息，微软高级项目经理 Olia Gavrysh 上周展示的 WPF“新功能”幻灯片中，在首个条目中写道“Community Run Project”（社区运营项目），这让很多与会者和开发者感到意外。微软随后澄清，这句话的意思是未来的更新将吸纳更多社区的 pull requests，而不是将 WPF 转交给社区维护运营。

IT之家了解到，WPF 的全称叫做 Windows Presentation Foundation，是美国微软公司推出.NET Framework 3.0 及以后版本的组成部分之一，它是一套基于 XML、.NET Framework、向量绘图技术的展示层开发框架，广泛被用于 Windows Vista 的界面开发。

Gavrysh 澄清解释道：“WPF 并没有死。我们有个专门的团队负责维护和支持 WPF。我们认为 WPF 是非常成熟的项目，现在我们要过渡到接受社区的大量 PR，因此现阶段的开发进度并不是很快。未来我们会接纳越来越多的 PR”。

为什么开发人员仍然使用这些旧框架？ Windows Forms 可以追溯到 2001 年 .NET 的发布，WPF 可以追溯到 2006 年的 Windows Vista。问题是微软一直在努力建立一个具有同样好的开发人员生产力和能力组合的后续桌面框架。

继 Windows 8 之后，.NET 的最新进展是 WinUI（至少需要 Windows 10 1809）或 MAUI（多平台应用程序 UI）。经过长时间的忽视，微软将 Windows Forms 和 WPF 都移植到了 .NET Core，但开发步伐一直很缓慢。