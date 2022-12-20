华为儿童手表 5X 系列开启预售：支持离线定位，首发 1548 元

IT之家 12 月 20 日消息，在华为冬季全场景新品发布会上，华为发布了儿童手表 5X、5X Pro，支持双屏双摄，自由翻转。支持高清双摄、可翻转可摘取。

华为儿童手表 5X 系列拥有幻夜黑、极光紫、星际蓝、星云粉，华为儿童手表 5X 为 1598 元，儿童手表 5X Pro 为 1998 元，今日 10:08 开启预售，12 月 26 日 10:08 正式开售，首发可减 50 元。

IT之家了解到，华为儿童手表 5X Pro 采用 1.6 英寸 AMOLED 屏幕，支持智能环境光检测、亮度自适应调节；1.52 英寸段码屏，采用经典电子屏风格，免打扰模式、番茄时钟。

华为儿童手表 5X Pro 以创新的产品形态给小朋友的日常使用带来更多可能，视频通话更方便，拍照识物更自由。华为儿童手表 5X 系列定位能力也大幅提升，通过华为设备组成的“查找”网络，让家长在手表离线的情况下仍能通过智能关怀 App 了解孩子的位置信息。

华为儿童手表 5X 系列还为家长和孩子带来信息绿色守护、丰富的学习内容和智慧便捷的生活服务。更支持微信儿童手表版和 QQ 儿童版，摇摇手即可加好友。支持聊天、视频、空间分享等。

华为儿童手表 5X 还支持四种运动模式、智慧小助手、丰富应用、快充大电池；华为儿童手表 5X Pro 支持 NFC 公交门禁、六种运动模式、丰富应用、快充大电池。