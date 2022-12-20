realme GT Neo 5 / Pro 参数曝光：骁龙 8+、240W 快充，支持 RGB 灯效

IT之家 12 月 20 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日放出了 realme GT Neo 5 以及 realme GT Neo 5 Pro 的参数信息，看起来除电池和快充外差别不大。

据介绍，该机将采用 6.7 英寸的 1.5K 大屏。分辨率为 2772*1240p，支持 144Hz 刷新率以及 2160Hz PWM 调光，搭载 3.2GHz 的第一代高通骁龙 8 + 芯片，分别采用 5000mAh 电池 + 150W 快充以及 4600mAh 电池 + 240W 快充。

此外，该机后置采用了 50Mp 的 IMX890 主摄（OIS），还有一颗 f / 1.79 的辅助镜头，以及一个 25mm 长焦镜头，该机型支持 0.6-20 倍变焦，采用屏下指纹识别方案，塑料机身。最神奇的是它将支持 RGB 灯效。

IT之家曾报道，爆料达人 OnLeaks 和外媒 smartprix 上周还放出了号称是 realme GT Neo5 的渲染图，快起来将采用两颗超大镜头，可能有点夸张的意味。

从图中可以看到，爆料的 realme GT Neo5 采用纯白弧面后盖，镜头模组位置采用了大面积的黑色处理，搭载后置竖向双圆环三摄，镜头旁写有“Matrix AI Camera”，可能是 realme 的 AI 拍摄新技术。