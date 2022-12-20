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技嘉微星多款 B760 主板谍照曝光

2022/12/20 11:36:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 12 月 20 日消息，B760 芯片组在上市之后将会成为 Z790 和 H770 芯片组的亲民替代品，不过主板厂商会针对该芯片组推出面向商业、游戏、创作者和发烧友等不同群体的主板。国外科技媒体 VideoCardZ 分享了技嘉 UD（Ultra-Durable）和微星 PRO 主板的谍照和信息。

技嘉 B760M DS3H DDR4

IT之家了解到，这款 DS3H 主板和 B660 芯片组型号相比并没有什么变化。布局、电源传输、音频子系统，甚至 I / O 配置都还是一样的，改变的是印在板子上的图案本身。只是目前尚未具备完整的规格，因此不能排除内存、PCI-Express 或 M.2 接口的变化。

技嘉 B760M GAMING X AX DDR4

DS3H 的升级版叫做 GAMING X。这款 B760M 主板不属于 AORUS 系列，但是和前代相比变化不大。组件布局似乎与 B660M 模型相同，但设计，包括 I / O，VRM 和芯片组盖是全新的。

微星 PRO B760M-A WIFI DDR4

微星 PRO 系列颜色更深了，并采用了新的 I / O 盖。这些系列的产品是针对企业的，但是他们确实支持 2.5G 网络，DDR4-4800 内存，以及通过双 HDMI / DisplayPort 连接器最多支持四台显示器。

微星 Pro B760P WIFI DDR4

微星 B760 战斧导弹主板，本站之前已经有过报道。可以访问《微星 B760 战斧导弹主板曝光：支持 DDR4 内存和 PCIe 5.0 SSD

微星 B760 MAG TOMAHAWK，但支持 DDR5

微星还推出了 DDR5 版本 B760 战斧导弹主板。

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关键词：B760

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