Sonos 推出 Sub mini 低音炮：支持全球 100 + 流媒体平台，国行 4299 元

IT之家 12 月 20 日消息，Sonos 是一家总部位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉的消费电子产品公司，由 John MacFarlane、Craig Shelburne、Tom Cullen 以及 Trung Mai 于 2002 年创办。

Sonos 此前在海外推出了首款紧凑型低音扬声器 Sub Mini，429 美元，适合小户型家庭使用，号称轻量级无线家庭影院系统，现已推出国行版本，官网显示为 4299 元。

相比起传统品牌的金属格栅、凸起的音量调节旋钮以及乱七八糟的线材，这款低音炮造型确实不太一般。Sub mini 高度仅 305mm，直径为 230mm，重 14 磅（6.35kg），外壳均采用了细磨砂处理，看起来充满了格调。

Sub mini 发声单元方案同样巧妙，与索尼这样的老牌音频厂向前发声不同，Sub mini 的秘密全部藏在圆柱形的长条开孔里，采用两个 6 英寸低音扬声器相对而立，尽可能地降低共振，从而减少失真。

IT之家了解到，Sub Mini 机身内部拥有两个低音扬声器双向对冲设计，通过力抵消效应来消除多余的杂音，避免 Sub Mini 产生位移。

官方称，Sub Mini 的得益于数字信号处理技术和密闭的箱体，其能够再现的频率低于同等尺寸的低音炮。此外，Sub Mini 中间镂空的设计可实现有效的空气流动，从而最大程度释放低音。

连接方面，Sub Mini 顶部支持 NFC、背部有一颗“加入”按钮，支持有线连接和无线连接，而且延续了 Sonos“积木式”系统的传统，支持 Sonos 多设备连接，你可以将其与 Beam、两台 One SL 配对成完整的 5.1 家庭影院，或者连接 Sonos Ray、Sonos Arc 等产品。

这款低音炮有哑光黑色和白色可供选择。同时有优享级 5.1.2 家庭影院（内含 Beam（Gen2）、Sub Mini 和两台 One SL）和入门级的 3.1 家庭影院（内含 Ray 和 Sub Mini）的家庭影院套装可选，在家享受超高性价比的影音体验。