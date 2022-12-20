联想小新预热 2023 年新品：数字、Pro、Air 三大系列 5 款机型

IT之家 12 月 20 日消息，联想官方今日开始为即将到来的 2023 款新机进行预热。从 @联想小新 给出的预热海报来看，小新数字系列、Pro 系列、Air 系列将推出 5 款新机，两款旗舰，包括小新 14、小新 16、Air 14、Pro 14、Pro 16。

据介绍，新机将采用新模具、新外观、新定位，数字系列主打性价比，Air 轻薄、Pro 性能，三大系列各有所长，而且 Air 和 Pro 属于全新双旗舰定位。

IT之家了解到，联想在今年 10 月发布了小新 Air 14 2023 酷睿版，首发 5299 元起。该机厚度为 14.9-15.9mm，重约 1.34kg。

配置方面，小新 Air 14 2023 搭载英特尔 12 代酷睿 i5-1240P 处理器，配备 16G 内存和 512G SSD。

屏幕方面，小新 Air 14 2023 搭载 14 英寸 2880x1800 分辨率 120Hz 刷新率屏，400nit 亮度，100% sRGB 色域，支持全段 DC 调光，硬件级滤蓝光，还有 Eyesafe 护眼认证。

此外，这款笔记本拥有 1080p 摄像头，支持系统级美颜，支持开机人脸识别自动解锁、人走自动锁屏，支持通话双向降噪，内置 65Wh 电池，支持 PD 快充，还配备杜比全景声四出音扬声器，支持 WiFi-6E，提供双雷电 4、USB-A 3.2 Gen1、HDMI 2.0 等接口。