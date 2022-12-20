今年下半年营收仅有 20 万欧元，雅达利宣布停产 VCS 游戏主机

IT之家 12 月 20 日消息，雅达利 VCS 是一款复古风格的游戏主机，同时也是一款入门级的低功耗 Linux 电脑。雅达利近日表示由于该主机销量不佳，目前已经暂停了“现有的 VCS 生产合同”。

雅达利表示销量不佳的原因是游戏卡带不够丰富、VCS 游戏主机性能不够优秀，该游戏主机业务的营收在今年下半年只有 20 万欧元，而在上半年还有 230 万欧元（约 1702 万元人民币）。

这并不意味着该公司将完全退出硬件领域，报告还表明，雅达利正计划实施“VCS 的新商业战略”，并推出“通过伙伴关系和许可协议的补充硬件战略”。也就是雅达利后续可能会推出适用于 VCS 的第三方摇杆、手柄等其它配件。该公司计划继续推出基于雅达利知识产权的新“优质游戏”，并通过“新的 NFT 计划”和其它区块链相关项目来变现。

IT之家了解到，雅达利 VCS（英语：Atari VCS），代号 Ataribox，是由 Atari, SA 预备推出的家用游戏机。本机器于 2017 年 6 月首次公开，于 2018 年 5 月 30 日开始预定。

尽管其设计旨在向雅达利 2600 致敬，但新的雅达利 VCS 预计能藉由基于 Linux 的操作系统来执行现代游戏和串流媒体娱乐，也能允许用户下载并安装其它兼容游戏。本机与雅达利于 1977 年推出的雅达利视频计算机系统（Atari Video Computer System，通常简称为 Atari VCS）同名；该系统在 1982 年 11 月更名为雅达利 2600。