中国联通：已拥有 117 万个 5G 基站，要把“网络差一点”的帽子甩到太平洋里

IT之家 12 月 20 日消息，在今天召开的“2022 中国联通合作伙伴大会”上，中国联通董事长刘烈宏表示，中国联通新型数字信息基础设施行动计划成效显著。据介绍，中国联通目前已拥有 117 万个 5G 基站，占到全球 30% 左右。

据称，中国联通已携手中国电信累计开通 5G 共享基站 100 万站，实现乡镇及以上区域 5G 网络连续覆盖。

除 5G 外，双方还在 4G 共建共享方面进行了深入合作，累计开通 4G 共享基站 110 万站，累计为国家节省投资超过 2700 亿元，节约运营成本每年超过 300 亿元，减少碳排放每年超 1000 万吨。

此外，中国联通今年投资 200 亿元、新建了 17 万基站。2023 年，中国联通将持续推进 900MHz 低频网建设，新建不少于今年数量的 900MHz 基站；在全国助力打造超 200 个千兆城市，南方重点城市将 100% 建成宽带精品网络。

今年，中国联通在全年研发投入超过 130 亿元的基础上，又新增加 10 亿元的关键核心技术攻关预算和 3000 万元的专项激励。中国联通科协成立，聘任 16 名院士作为科技委特聘专家。

他还表示中国联通加快建设人才高地和创新高地，今年科技创新人才占比提升超过 8 个百分点，达到 30%，预计 2025 年将超过 40%。

刘烈宏指出，中国联通作为数字信息基础设施运营服务国家队，明后两年将坚持适度超前、以建促用、建用结合，坚定不移加大投入力度，加快打造 5G、千兆宽带、政企、算力四张精品网，坚决把过去部分区域“网络差一点”的帽子甩到太平洋里。

IT之家提醒，在此次主峰会上，中国联通还正式发布了联通精品网络的方案，介绍了中国联通深耕四张精品网的具体举措，具体细节可见中国联通官方新闻稿。