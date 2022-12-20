英特尔酷睿 i9-13900HX 现身 Geekbench，单核略强于 12900H 但多核完胜

IT之家 12 月 20 日消息，英特尔酷睿 i9-13900HX Raptor Lake-HX CPU 的最跑分已经出现在了 Geekbench 上，看起来拥有不弱于顶级台式机处理器的性能。

不出意外的话，英特尔 Raptor Lake-HX 系列处理器将在 2023 年国际消费电子展上亮相，届时预计还将公布多款搭载该系列处理器的高端游戏笔记本电脑。同时，AMD 也将推出其终极笔记本电脑解决方案 Dragon Range 系列，还请大家拭目以待。

从 i9-13900HX 的基准测试结果来看，这颗处理器采用 10nm ESF 工艺，将拥有 24 个内核和 32 个线程，这也是英特尔在笔记本电脑领域中内核数最多的芯片，甚至比 AMD Dragon Range 内核（16C32T）更多，但线程数相同。

IT之家了解到，这颗 CPU 拥有 3.9 GHz 的基础频率，睿频可达 5.4 GHz，拥有 55W 的 PL1 和 100W 以上的 PL2 TDP，配备 36MB 的 L3 缓存，并集成一个具有 32 个 EU 的 GT2-tier 核显。

在性能方面，英特尔酷睿 i9-13900HX 单核得分为 2039 分，在多线程测试中得分为 20943 分，相比 i9-12900H 的 1962 和 15974 分更高，多线程性能领先幅度达 31.1%。这也将使它成为有史以来最强的笔记本电脑芯片。

作为对比，桌面端的 i9-12900KS 为 2071、19049 分； i7-13700K 为 2012、19811 分；锐龙 9 7900X 为 2234、24396 分；酷睿 i9-13900K 为 2227、24311 分。与 Apple M2 Max 泄露的跑分结果相比，i9-13900HX 的性能高出了 44%。