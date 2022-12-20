中国空间站天舟五号成功释放“澳门学生科普卫星一号”

IT之家 12 月 20 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间 2022 年 12 月 20 日，澳门地区举行回归祖国 23 周年纪念活动，在活动现场，澳门特别行政区行政长官贺一诚宣布天舟五号货运飞船于 12 月 18 日成功释放“澳门学生科普卫星一号”。

据介绍，“澳门学生科普卫星一号”为 1 颗 8U 立方星，重 12kg，采用展开式太阳电池阵，于 2022 年 11 月 12 日搭乘天舟五号货运飞船升空，主要任务是为澳门青少年学生提供卫星科普实践平台，提供对地成像、无线电通联体验等航天科普活动。

除本次释放的“澳门学生科普卫星一号”外，天舟五号货运飞船还搭载了宇航用氢氧燃料电池、空间宽能谱高能粒子探测载荷等试验项目，未来也将陆续开展在轨科学试（实）验；天舟四号货运飞船搭载了智星三号 A 星、应急数据采集装置以及空间热泵验证系统载荷，推动了航天科普教育示范区建设，有效支撑了空间环境感知技术创新研究及空间热管理关键技术的验证；天舟三号货运飞船搭载了空间碎片探测载荷，在轨突破并验证了多项关键技术，搭建了天地一体化数据应用系统，实现空间碎片天基短弧定轨及关联，全链路验证了天基空间碎片探测、识别、定轨、关联及应用。

IT之家了解到，中国空间站建造完成后将进入应用与发展阶段，天舟货运飞船作为空间站货物和补给运输平台，将以平均每年 1-2 艘的频度实施发射。中国载人航天工程办公室将有计划、分步骤地开展申报项目的遴选，并持续面向社会开放货运飞船搭载资源，欢迎广大致力于空间探索研究的单位和组织积极申报。