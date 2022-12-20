IT之家 12 月 20 日消息，《文明 6》“伟大指挥官”包现已推出，含德川、纳迪尔沙阿、苏莱曼大帝新领袖。

官方介绍：

德川（日本）

日本杰出军事家及和平战略家，德川家康在关原之战为日本混乱的战国时代划上句号，并建立德川幕府。在游戏中，德川家康受到其孙子的同名诏书的启发，具有“锁国”倾向，深深厌恶那些征服了其他文明的首都的文明。

全新技能：幕府

（基础游戏）国际贸易路线：产量和旅游业 -25%；国内贸易路线：文化 + 1，科学 + 1，目的地各专业区域的黄金 + 2。

（基础游戏）距离日本首都 6 格距离内的城市宜居度 + 4；发展飞行科技后，每个区域的旅游业绩 + 1。

（迭起兴衰及风云变幻 DLC）国际贸易路线：产量和旅游业 -25%；国内贸易路线：文化 + 1，科学 + 1，目的地各专业区域的黄金 + 2。

（迭起兴衰及风云变幻 DLC）距离日本首都 6 格距离内的城市忠诚度将提升至 100%；发展飞行科技后，每个区域的旅游业绩 + 1。

纳迪尔沙阿（波斯）

身为奴隶的纳迪尔后来自立为沙阿。他是经验丰富的军事指挥官，一生征战无数，所向披靡。他也因此成为世界上最富有的人。纳迪尔沙阿手下有一支名为贾扎耶尔奇的精锐火枪队，因此他的同名领袖倾向是喜欢有大量陆地单位的文明，而反感陆地单位稀缺的文明。

全新技能：波斯之剑

攻击满生命值单位时，战斗力 + 5

国内贸易路线中，非纳迪尔沙阿建立的城市的信仰值 + 2，黄金 + 3。

苏莱曼大帝（奥斯曼帝国）

身为奥斯曼帝国的第十位苏丹，苏莱曼亲自领导奥斯曼帝国的军队，并对奥斯曼帝国的法律进行了重大改革。苏莱曼大帝还是位卓有成就的诗人和艺术赞助者，见证并监督了文化发展的黄金时代。因此，他喜欢正处于黄金时期的文明。

全新技能：苏莱曼大帝

处于黄金时期时，科学 + 15，文化 + 15。

交战时，如果己方文明和对方文明均处于非黄金时期，战斗力 + 4。

IT之家了解到，官方计划于 2022 年 11 月至 2023 年 3 月之间发布 6 个 DLC，包括 12 位全新领袖和 6 位经典《文明》领袖。

据介绍，《文明 VI 典藏版》的新老用户可免费获得领袖季票，季票内容分 6 次发放。使用所有《文明 VI》领袖季票通行证内容需要有基础游戏，使用某些特定领袖需要有额外的 DLC 包。领袖季票仅在 Epic 和 Steam 发售。领袖季票已包含在《文明 VI 典藏版》中，或可于 PC 上被购买。