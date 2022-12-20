《我的侠客》今日上线 WeGame 和蒸汽平台，定价 69 元

IT之家 12 月 20 日消息，纯正国风武侠《我的侠客》单机版今日 12:00 正式登陆 WeGame 和蒸汽平台，游戏定价为 69 元，同时将开启限时折扣 —— 本体 9 折后 62.12 元，捆绑包为 7.5 折（包含本体 + 豪华版拓展包 + OST 合集）。同时，手游联动专属及周边抽奖等活动也将一并开放。

IT之家了解到，《我的侠客》单机版是一款武侠题材的角色扮演类游戏，还有同名手游，玩家所扮演的主角可自由在江湖世界中行走闯荡。人生百态，正邪善恶，都在你的选择之间。

侠之大者，为国为民。 叛经离道，也未必就真的是乱世中的不羁之徒。 自由抉择，长剑在握命在我手 在《我的侠客》世界中，你的命运掌握在你自己手中。 你可以拜入名门正派成为一个为国为民的大侠，拯救苍生；你也可以不拘师门，做一个不羁的浪子，忘情于江湖；甚至，你还可以成为魔道巨擘，统领魔教号令天下。 总之，长剑在握，命在你手。