《我的侠客》今日上线 WeGame 和蒸汽平台，定价 69 元

IT之家 12 月 20 日消息，纯正国风武侠《我的侠客》单机版今日 12:00 正式登陆 WeGame 和蒸汽平台，游戏定价为 69 元，同时将开启限时折扣 —— 本体 9 折后 62.12 元，捆绑包为 7.5 折（包含本体 + 豪华版拓展包 + OST 合集）。同时，手游联动专属及周边抽奖等活动也将一并开放。
IT之家了解到，《我的侠客》单机版是一款武侠题材的角色扮演类游戏，还有同名手游，玩家所扮演的主角可自由在江湖世界中行走闯荡。人生百态，正邪善恶，都在你的选择之间。
侠之大者，为国为民。
叛经离道，也未必就真的是乱世中的不羁之徒。
自由抉择，长剑在握命在我手
在《我的侠客》世界中，你的命运掌握在你自己手中。
你可以拜入名门正派成为一个为国为民的大侠，拯救苍生；你也可以不拘师门，做一个不羁的浪子，忘情于江湖；甚至，你还可以成为魔道巨擘，统领魔教号令天下。
总之，长剑在握，命在你手。
【纯正国风武侠，经典策略体验】
在《我的侠客》单机版中，你将在这里体会到各路江湖儿女的故事人生。江湖门派，除了原有的经典武当、长生、少林等九大门派，唐门、全真、逍遥仙宫等门派剧情也已陆续开放，大侠可以选取心仪的门派进入学艺，体验不同的门派剧情；武学体验，在全新的数值体系下，你将在成长的过程中汲取百家之长，搭配起各色武学让自己不断变强。而在这过程中，选取你心中的大义又或是走一条属于自己的别样道路，决定权都在你的手上。
【特色版本：全新难度 6 畅玩模式】
全新难度挑战：在本次登陆 WeGame 的单机版《我的侠客》中，除了单机版独占的剧情内容外，还包含着拥有全新畅爽体验的“难度 6”剧本，改剧本会更贴近于经典的 MOD 式体验。在该模式挑战中，熟悉的主角真气爆体时间限制将有办法突破，大侠可以彻底“放飞”自我，在江湖世界中爽快发育；同时，升级节奏加速，装备无忧获取，大侠的关注点可以更多的放在如何搭配组建自己的角色队伍，为他们分配对应的特色装备；各类特色武学在这里将会产生巨大的变化，获得进一步的强化与拓展，像大侠们熟知的《求败剑诀》，在这里将进阶解锁《诸般封印》，呈现出更高的伤害与效果。而大侠要做的，就是借助这些元素来迎接江湖中的更加丰富与严峻的挑战。
(难度 6 中被强化的《九式剑诀》——《诸般封印》)
【模组编辑：玩家共创活动即将开启】
基于 WeGame 平台的模组服务，单机版中也加入了对应的角色、剧情编辑工具，用于支持玩家打造属于自己的侠客角色与剧情。模组工具的功能已初步实现，后续还会通过大家的反馈继续优化各项功能体验。
【福利活动 1：单机版限时折扣开启】
自 12 月 20 日上架发售起，我们将开启限时折扣：本体 9 折 (62.1 元)、包含豪华版拓展包与 OST 合集的捆绑包为 7.5 折 (66.6 元)
【福利活动 2：转发活动参与周边抽奖】
参与转发平台社区活动，将分享截图发送在评论区，即可参与周边抽取。周边包含：小阿月戳手抱枕、游迟迟等身抱枕等!
【福利活动 3：购单机送手游限定福利】
为感谢新老侠客玩家的支持，在平台购入《我的侠客》单机版并累计体验满 2 小时，即可进入官方讨论群与客服阿月联系，我们将为大侠送上专属的手游限定福利：680 金锭、限定称号 * 1、特色角色自选包 * 1