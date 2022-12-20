MIPS 首款 RISC-V 产品授权开启，Mobileye 第一个吃螃蟹

MIPS 投诚 RISC-V，打响第一枪。

该公司首款基于 RISC-V 架构的芯片设计，现已开放授权。

此次，对外公开产品为 eVocore P8700 多处理器 IP 内核，号称业内性能最强，可拓展性最高的 RISC-V 多处理器 IP。官方还特别点明 —— 面向下一代汽车应用。

目前，该设计已获得汽车辅助驾驶系统（ADAS）及自动驾驶等应用的上车许可，且被英特尔系 Mobileye 相中。其他场景，如数据中心存储、高性能计算（HPC）等领域，也同样适用。

MIPS 曾是全球三大芯片架构之一，去年所属公司官宣转投 RISC-V 在业内一时引发不小关注。

此番开放授权，也是其「全面拥抱 RISC-V」决心的体现。

首款基于 RISC-V 架构的芯片设计

早在今年 5 月，MIPS 就已曝光 eVocore P8700 多处理器 IP 内核情况。

这是其首款基于 RISC-V 开放标准指令集架构 (ISA) 的产品，也是第一个支持乱序处理和一致的多线程、多核、多集群可拓展性的 RISC-V IP 内核，旨在提供合作方更高水平性能，并在此基础上进一步加以创新。

根据官方对外公布的产品信息，其主要特点如下：

可扩展至 64 个集群、512 个内核和 1024 个线程（harts / threads）；

单线程性能优于当前可用的所有 RISC-V CPU IP；

适用于各种应用程序中的计算密集型任务，场景涵盖汽车、数据中心、存储、HPC 等领域；

种种特征能看出，主打的正是 —— 高性能。

但也有媒体指出，具体单线程性能较其他产品高出多少，官方并未公开数值，预计等更多对外合作落地后，就能一见分晓。

值得一提，为适应智能车行业发展的需求，MIPS 也强调了 P8700 在车辆安全方面一些特征：

比如其性能高效的 ASIL-D 系统，主打安全性和性能两者的平衡；再如，其安全模型匹配于视觉、毫米波雷达、激光雷达各类型传感器；另外，该产品还提供内部故障的检测与报告，提供特殊故障总线检测器，可更快地恢复系统故障。

对外合作方面已有落地，就在对外开放授权同一时间，MIPS 也宣布了同 Mobileye 达成合作，将 P8700 纳入其最新一代 EyeQ ® Ultra SoC。

EyeQ ® Ultra 是 Mobileye 旗下一款端到端的单封装自动驾驶汽车集成芯片超级计算平台，旨在满足自动驾驶各场景的算力需求。

△EyeQ ® Ultra

至于为什么敢于尝试 MIPS 首款 RISC-V 产品。

Mobileye 工程执行副总裁，主管 EyeQ 平台的 Elchanan Rushinek 的说法是 MIPS 的最新 eVocore CPU 产品不仅提供了业内无与伦比的性能与效率，也提供了具有差异化的开放软件开发环境。

另值得一提的是，此前 EyeQ 多个产品已有 MIPS 的身影在其中，包括 EyeQ2、EyeQ6H、EyeQ6L 在内。基于多年合作关系，老客户上马首款 RISC-V 新品也算情理之中。

MIPS 转投 RISC-V 之路

MIPS 架构一度被认为与 Arm、x86 平起平坐，号称全球三大主流架构。

它由时任斯坦福教授的 John Hennessy 领导团队，在 1981 年首次推出。

MIPS，全称是 Microprocessor without Interlocked Pipeline Stage，也是一种采用精简指令集（RISC）的指令集架构（ISA），它采用 5 级指令流水线，能够以接近每个周期一条指令的速率执行。

1984 年，乘着 RISC 阵营向 x86 发起冲击之势，John Hennessy 离开斯坦福，创立了 MIPS 科技公司，并于第二年推出首个芯片设计 R2000。

此后，MIPS 更火的产品为 R3000，销售量达百万颗，此后不断开疆拓土。

索尼、日本电器、美国首家电脑公司 DEC、爱普生均是其客户，旗下产品广泛应用于游戏机、打印机、路由器等设备。

MIPS 渐落下风是在 21 世纪。

移动时代到来，其设计主打的高性能，不再适应手机对低功耗需求。Arm 以低功耗之名迅速崛起，并联合高通、联发科、苹果，占据了手机市场的主流。

此外，与 Arm 不同的授权模式也让 MIPS 市场份额不断下降。

MIPS 的架构授权便宜，IP 授权贵，此种定价方式使合作方选择自行设计 MIPS 核心、添加指令、发布开发工具。各自为战让开发生态更碎片化。

Arm 相反，IP 授权便宜，架构授权更贵。此外，Arm 提供给开发者一套便宜又好用的 USB 调试工具，并让厂商可以共享一套指令集和编译工具，极大降低开发门槛，也构建起完整的生态。使用其指令集的人越来越多，架构授权才愈发值钱。

经营不力导致命途多舛，近些年来，MIPS 被不断蚕食，很多专利被对手 Arm 以及半导体及软件设计公司 Imagination 收购瓜分。

公司也几经转手，最终被 Wave Computing 收购，但没想到 2019 年，Wave Computing 也申请了破产重组。

直到 2021 年 3 月，官宣加入 RISC-V，让 MIPS 又一次走进大众视野。

所以这波，MIPS 能否东山再起？

不妨拭目以待。

参考链接：

[1]https://www.mips.com/news/mips-announces-availability-of-its-first-risc-v-ip-core-the-evocore-p8700-multiprocessor

[2]https://www.mips.com/news/mips-pivots-to-risc-with-best-in-class-performance-and-scalability/

[3]https://liliputing.com/mips-announces-its-first-risc-v-chip-designs-are-now-available-for-licensing/

[4]https://mp.weixin.qq.com/s/lAy7jxLTzxfKZE9dlR2hHg

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：詹士