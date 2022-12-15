消息称用于生产计算机芯片的石英将再次涨价

IT之家 12 月 15 日消息，据 The Elec 报道，用于生产计算机芯片的石英价格预计将再次上涨。它们的价格在今年早些时候已经上涨，但预计将再增加 10%。这是由于原材料价格的上涨以及不利的汇率造成的。

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韩国石英制造商，如 Wonik QnC 和 Young Shin Quartz，预计很快就会提高价格。一位直接了解此事的人士说，一年内两次提高石英价格的情况非常罕见。

在芯片生产过程中，石英被用于聚焦环和晶圆室中的其他商品。石英部件通常用于确保保持高纯度，同时能够承受高温下的高压 / 真空，同时不会与晶圆本身发生反应或引入会导致后续电路故障的颗粒。

IT之家获悉，这种石英的纯度必须超过 99.99%，所需原材料由美国、日本和德国的公司提供。

韩国的石英制造商依靠进口来制造石英，他们正在提高价格，因为供应商也表示价格会跳涨。

预计对石英的需求也将继续增加，因为芯片工艺节点越先进，使用的石英就越多。先进的芯片需要更多的蚀刻，等离子体的输出也会增加，这将更快地磨损石英等商品。

根据 Eugene Investment & Securities 的数据，今年韩国石英市场规模预计为 1.3 万亿韩元（约 69.68 亿元人民币），明年将增长到 1.6 万亿韩元（约 85.76 亿元人民币）。