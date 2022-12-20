复古潮流回归，宾得 PENTAX 宣布将开发新款胶片相机

IT之家 12 月 20 日消息，理光映像在官网宣布，宾得 PENTAX 筹划开启 PENTAX 品牌胶片相机产品研发的新项目。

▲ 宾得 K1000 胶片相机

官方表示，最近人们对胶片相机的兴趣又重燃了，希望能够利用理光映像 / 宾得多年来开发的胶片相机技能和技术，为世界各地的相机爱好者提供新的胶片相机产品，并提供售后服务，让有经验的胶片相机用户和想要第一次尝试这些相机的年轻摄影师充分享受胶片摄影的体验。

筹划开启的胶片相机项目活动

1. 开发新型胶片相机产品

理光映像 / 宾得将开始研究开发新的 PENTAX 品牌胶片相机产品。我们将汇集资深和年轻的工程师，利用理光映像 / 宾得创造和保留的胶片相机专业知识和技术，同时结合最新的技术和概念。

2. 与摄影爱好者一起去实现

随着数码相机现在成为摄影的主流，采购胶片相机所需的零件可能具有挑战性，因此这个项目的成功将涉及其他制造商。更重要的是，理光映像 / 宾得依赖于胶片相机爱好者、摄影师和创作者的支持，因此我们计划通过各种线上和线下活动和社交媒体推广该项目，同时听取胶片相机用户对产品开发的评论和建议。我们也在计划一种有效地与全球用户沟通项目开发的方法，并与他们密切合作。

项目背景：为什么现在要开发胶片相机？

1. 胶片相机的日益普及

胶片摄影越来越受欢迎，尤其是在年轻一代中。在网上搜索“胶片相机”，有无数创作者和名人使用胶片相机的图片。许多年轻摄影师还喜欢用胶卷相机拍照，冲洗胶卷，然后将图像以数字化的形式上传到社交媒体网站，而无需最终打印。

在理光映像 / 宾得对日本约 3000 名用户进行的一项在线调查中，约 20% 的相机用户拥有胶片相机，这还不包括一次性相机和即时相机。

与此同时，今天很少有制造商制造和销售新的胶片相机。一些胶片相机用户对二手胶片相机的售后服务表示担忧。理光映像优先支持胶片相机爱好者，使他们从胶片相机的开发、生产、销售到售后服务，都能无忧无虑地享受胶片摄影。

2. 复杂而耗时的过程带来的乐趣

近年来现代照相机有了巨大的进步。智能手机极大地改变了摄影文化: 现在任何人都可以随时随地轻松地捕捉到美丽的照片。然而，相机用户觉得，在今天这个过于便利的社会，一些愉快的活动需要时间和精力，因为理光映像 / 宾得认为时间和精力意味着个性、创造力和个人喜好。因为需要时间和精力的活动确实是一种人类体验，我们的目标是提供涉及复杂、耗时、令人满意的行动的 PENTAX 相机产品。

理光映像总裁兼首席执行官赤羽社长的致辞

2022 年 1 月，我们宣布理光映像重生。我们确认，从日本开始，我们将更加认真地倾听用户的声音，通过向众筹网站提交产品和成立宾得俱乐部等方式，加强与用户的数字在线交流。所有这一切都是为了开发和销售能够充分满足用户需求的新产品。我们已经接受了令人兴奋的新挑战，其中一些挑战超越了传统智慧的界限。我们还在销售新产品，这些新产品只有通过我们独特的技术和工艺才能实现，例如在全球范围内销售特别版限量型号。

我们面临的新挑战之一是 PENTAX 品牌胶片相机的开发。我们认为这将为相机爱好者提供一种完全不同于数字格式的摄影乐趣。我想强调的是，这一声明并不意味着我们将推出新的胶片相机。相反，这是一个基于这样一种假设的持续项目: 只要摄影师仍然痴迷于光和环境的氛围，就会有一些人想要使用胶片相机作为他们拍摄独特图像的首选工具。但我们也知道，在胶片相机停产很久之后，要重新开始生产是多么困难。事实上，我们现在才刚刚开始。

我们将更努力地通过各种活动和数字通信，倾听胶片摄影爱好者的真实声音，同时也尽可能提供有关项目发展的最新消息。我们欢迎您的支持和批判性的想法，作为这个共同创造项目的一部分。很高兴您能加入我们，与我们一起应对这个新的胶片相机项目的挑战。