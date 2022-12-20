机械师 HG510W Pro 游戏手柄推出潮玩版：用上霍尔扳机，首发价 239 元

IT之家 12 月 20 日消息，今年 8 月，机械师推出了一款 HG510W Pro 游戏手柄，该游戏手柄支持有线和蓝牙双模连接，售价 199 元。

今日，机械师官方宣布推出该手柄的“潮玩版”新配色，采用多元插画涂装，升级到了磁感应霍尔扳机，首发价 239 元。

IT之家了解到，该手柄采用了日本 ALPS 电竞摇杆，可以达到像素级准确指向，ABXY 键搭载凯华机械式轻触开关，使用寿命高达 500W 次，是普通导胶按键的 10 倍。手柄左右采用双马达，100 挡震感可调，手柄还搭配了六轴陀螺仪，拥有双编程肩键。

磁感应霍尔扳机能感应微米级磁场变化，键值输出超 0.01 精度，同时延长扳机行程至 11mm，30° 黄金弧度，支持 FN + 扳机开启快速扳机功能，关闭线性，优化 FPS 射击体验。

该手柄支持 PC、Switch、iOS15、安卓、鸿蒙、电视盒子等多平台，可以使用手柄背部的拨档进行切换。手柄拥有蓝牙 5.0 和有线两种连接方式，其中有线连接的线长为两米。还支持手机 App 自定义，在 KeyLinker 软件中可以自定手柄各种设置。该手柄的电池为 600mAh，续航时间约为 7-10 个小时，手柄重 205±10g。