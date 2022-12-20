智己 LS7 开启预订：售价 35 万元~50 万元，明年 2 月中旬上市

IT之家 12 月 20 日消息，在今日晚间智己 LS7 的见面会上，IM 智己汽车官方宣布，智己 LS7 开启全国预售，预售价 35 万元~50 万元。

智己 LS7 是智己第二款量产车型，定位纯电动中大型豪华 SUV，将提供后驱和四驱两种动力版本，将于明年 2 月中旬上市。

外观方面，智己 LS7 延续了智己 L7 上运用的家族式设计风格。前脸采用简约式设计语言，“L”型前灯组具有高辨识度。车身尺寸方面，智己 LS7 长宽高分别为 5049mm、2002mm、1731mm，轴距为 3060mm。

该车搭载 WAE 威廉姆斯大师级底盘调校、DampTronic 电磁动态阻尼调节系统，还有全场景智能空气悬架，峰值扭矩 / 功率达 725Nm / 425kW，百公里加速 4.5 秒，CLTC 续航达 660km，风阻系数为 0.268。后驱版车型将搭载一台最大功率为 250kW 的永磁同步电机；四驱版车型前电机最大功率为 175kW，后电机最大功率为 250kW，且均为永磁同步电机。动力电池方面，LS7 将搭载由上汽时代提供的三元锂电池组。

内饰方面，该车使用了类似于特斯拉 Yoke 的半幅方向盘，而中控台的设计上与已经发售的智己 L7 保持一致，采用了大尺寸连屏设计，集成了全液晶仪表盘、中控屏以及副驾驶娱乐屏，并将支持屏幕升降功能，中央通道处也同样配备了一块大尺寸液晶触控面板，高通透性的穹顶玻璃使得车内视野可达 106 度。

此外，该车搭载了“智控全平折叠副驾座椅”，第二排配备了“零重力浮感座椅”，拥有 121° 零重力角。

IT之家了解到，智己 LS7 现已开启预订，将于明年 1 月在 IM 全国品牌体验中心展出，2 月中旬上市，3 月开始交付，预售价 35 万元~50 万元。