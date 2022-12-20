阿维塔 11/011 今日量产下线：华为、宁德时代、长安汽车联合打造，月底开启首批交付

IT 之家 12 月 20 日消息，宁德时代今日在重庆与阿维塔科技签署深化战略合作协议。宁德时代战投企划部总经理曲涛、阿维塔科技首席战略官马欣捷签署协议。宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣、阿维塔科技董事长兼 CEO 谭本宏等见证签约。

据介绍，当天，阿维塔 11 和 011 成功量产下线，12 月底开启首批交付。阿维塔 11 拥有“新架构、强计算、高压充电”三大特征，搭载的宁德时代电池可实现充电 10 分钟增加续航 200 公里。

阿维塔科技董事长兼首席执行官谭本宏表示：“自阿维塔 11 发布以来，我们积极听取用户心声，对音响、座椅长度、电动门等进行全方位优化调整，并进行了超过 32 万公里的全路况耐久测试和 20 多个版本的软件迭代，确保交付给用户的每一台车，都是最佳状态的产品。为配合交付，我们的渠道也在快速扩展，将如期完成年内超过 200 家线下触点的承诺。”

华为智能汽车解决方案 BU 首席运营官、智能驾驶解决方案产品线总裁王军指出：“阿维塔 11 的智驾软件正在以一月一个大版本、每周一个小版本的速度迭代优化，为用户带来越来越好的智能化体验，希望能越开越懂车主、越开越聪明。”王军还公布了城区 NCA 智驾导航辅助的开通进展，“阿维塔 11 的车主在 2023 年三月就可以在深圳、上海和广州用起来，未来逐渐开放其它城市，进一步提升用车体验。”

IT 之家了解到，由华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款车型 —— 阿维塔 11 于今年 8 月上市，售价 34.99 万元起。阿维塔 11 系列的联名限量版 —— 阿维塔 011 售价 60 万元。

阿维塔 11 基于 CHN 平台打造，全系标配 HI 华为全栈智能汽车解决方案、宁德时代三元锂电池与华为 DriveOne 双电机四驱系统，拥有基于华为 HarmonyOS 开发的智能座舱，搭载华为 AOS 智能驾驶操作系统，售价 34.99 万元起。

续航方面，阿维塔 11 长续航车型电池容量 90kW・h，续航里程（CLTC）达 555 公里；超长续航车型电池容量 116kW・h，续航里程（CLTC）680 公里。

《34.99 万元起，阿维塔 11/011 正式上市：华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款车型》