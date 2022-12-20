联想发布多款 ThinkVision 显示器：搭载 27/31.5 英寸 Mini LED 屏，1699 美元起

IT之家 12 月 20 日消息，联想今晚发布了多款新显示器，包括传统屏幕、专为混合工作打造的显示器和带鱼屏显示器。

ThinkVision P27pz-30 和 P32pz-30 两款高端显示器搭载 27 英寸或 31.5 英寸 Mini LED 屏，1152 分区背光，3840 x 2160 分辨率，1200 尼特峰值亮度，通过了 DisplayHDR1000 认证，支持通过 Lenovo ThinkColour 软件进行颜色配置和管理，支持 10-bit 色深，覆盖 98% 的 DCI-P3 色域。

接口方面，联想 ThinkVision P32pz-30 和 ThinkVision P27pz-30 搭载两个 HDMI 2.1 接口、一个 USB 4.0 Type-C 接口、两个 DP 1.4 接口（输入和输出）、一个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口、四个 USB-A 接口，还搭载了一个 KVM 切换器，允许用户使用一组输入外围设备控制多个设备，还可以通过 USB-C 接口为笔记本电脑等耗电设备 140W 供电。

IT之家了解到，两款显示器将于 2023 年 8 月上市，价格分别为 1699 美元（当前约 11859 元人民币）和 1999 美元（当前约 13953 元人民币）。

联想还发布了多款配备摄像头、麦克风、音箱的显示器，搭载支持红外线的 5MP 网络摄像头、带降噪功能的双麦克风和两个 5W 扬声器，首次在显示屏上提供专用的 Microsoft Teams 按钮，还支持人体检测，并搭载自动调节亮度的光线传感器。

▲ ThinkVision T27hv-30

▲ ThinkVision T24mv-30

▲ ThinkVision T24v-30

这三款显示器的售价为 259 美元（当前约 1808 元人民币）起，将于 2023 年 5 月上市。

联想 ThinkVision P49w-30 是一款带鱼屏显示器，配备 49 英寸 QHD IPS 显示屏，搭载 IPS Black 技术，具有 2000:1 的对比度。配备多达 13 个接口，可让显示器连接到各种设备，其雷电 4 接口可提供 100W 供电，售价 1699 美元（当前约 11859 元人民币），将于 2023 年 6 月上市。

▲ ThinkVision P49w-30

▲ ThinkVision P49w-30