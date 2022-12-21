吞吐量 18.09GB / s，硬盘启用微软 DirectStorage 1.1 的 GPU 解压功能实测

IT之家 12 月 21 日消息，AMD 在今年 5 月初曾表示，即便用户装备了 NVMe 的存储设备，也可能无法满足 SmartAccess Storage（该技术建立在微软 DirectStorage API 之上）的要求。在 AMD 发布这条消息之后，存储制造商 Sabrent 推出了全球首款专为 DirectStorage 设计的固态硬盘-- Sabrent Rocket Plus G。

IT之家了解到，微软在 2020 年为 Windows PC 推出了 DirectStorage API，它基于 Xbox 的 Velocity 架构，旨在最大限度地提高游戏性能和吞吐量，优化现代存储接口（如基于 PCIe Gen4/5 和 NVMe）。更多介绍可以访问这里访问这里。

国外油管频道 TweakTown 此前曾对 Rocket Plus G 进行了测试，证明了 AMD 的观点。今天国外油管频道 Compusemble 再次对 Sabrent Rocket 4 Plus G 进行了基准测试。相比较 TweakTown 测试，Compusemble 更侧重于硬盘的 GPU 解压能力。这项技术是在最近的 DirectStorage 1.1 更新中才引入的。

不出所料，与 WD_Black SN850X PCIe Gen 4 驱动器相比，这款固态硬盘显示出非常令人印象深刻的数据。首先，在关闭 GPU 解压的情况下，虽然 Sabrent Rocket Plus G 在写入速度上更快，但性能却很接近。

在启用 GPU 解压的第二个测试中，Rocket Plus G 取得了非常令人印象深刻的成绩，它的速度是威刚 XPG SX8200 Pro 型号的两倍多，从下面的图片中可以看出。前者的吞吐量为 18.09GB / s，后者为 8.06GB / s。意料之中的是，由于 GPU 解压，在开启 GPU 解压的测试中，CPU 的使用率大大降低。