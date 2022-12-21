抵制 AI 绘图最简单的方式：用 AI 画米老鼠

如今的 AI 作画已然不再神秘，甚至可以说成为了人们随手可见的玩具，但相比于 AI 作画那大红大紫的热度，抵制这项技术的声音，却常常被人们忽视。

问题仍旧集中在对于版权的争议。浏览任何一个知名 AI 作画的官网，你都能在相关的使用条款中，找到对抵制侵权素材的联系邮箱，但更重要的声明，则是 AI 公司会自动拥有生成图片的所有权，而用户只要付一笔钱，生成的图片便也可拿去商用。

由于缺少监管这类创作的实质性法律，不论是在 AI 创作时使用成品图画重制，还是 AI 直接将未经授权的作品，当成自己的训练库，这些行为即便被发现，最多也只能遭到道德上的谴责，被窃取作品的画师们往往是有苦说不出。

面对这样的局面，《黎明杀机》的角色主美 Eric，选择了以毒攻毒。通过生成一些知名形象的图画，Eric 尽情地挑衅着 Midjourney 公司的规则。

最初，他生成了几只略带写实风格的米老鼠和唐老鸭，甚至还有暗黑风格的高飞。

紧接着，他把目标对准了更多的知名角色，以及推特上的“风云人物”—— 马斯克。

但这对 Eric 来说显然不够尽兴，他鼓励人们拿这些图片去做成周边售卖，例如做成 T 恤模板。

“完全原创”

他甚至还用戏谑的口气表示，迪士尼根本没有追索权，因为根据法律，这些 AI 创作早已超越了一般的版权限制，而按照 Midjourney 的规矩，既然自己付了钱，那么想怎么用完全是自己的事，要说是谁从中受益，那也只有 Midjourney 公司。

这种富有争议性的文字游戏，确实引来了很多人的关注。人们当然知道 Eric 的意图，有些人怀疑他这是在偷换概念，故意引导版权纠纷，但大部分人还是跟着起哄，为 Eric 的行动补充着素材。

这样的行为很快招致了 Midjourney 公司的注意。仅仅过去两天，Eric 得到了退款，并被禁止访问 Midjourney。

借此机会，Eric 洋洋洒洒地写下了 15 条发言，向人们阐述自己的目的。他表示自己并没有通过这些生成图来牟利，自己只是要提醒人们，AI 作图目前缺乏监管，往往是在窃取其他人的作品进行缝合，或者是生成一些可怕的东西，如果这种科技不加以约束，伪造影像、图片等谎言将层出不穷，同时他也承认，AI 未来会在艺术创作中成为重要的辅助工具，但直接用这种工具去创作，则抹除了人类创作艺术时的想法、情感等因素。

“我只是在嘲讽”

而在之后的日子里，Eric 又在别的 AI 平台那里，继续用 AI 生成讽刺艺术，并毫不掩饰自己对那些 AI 公司的抵制。

也依旧不放过马斯克

不过关于 Eric“鼓励人们做周边”这件事，也确实有人照做了，印有那些米老鼠照片的 T 恤，大摇大摆地在网络上出售，Eric 还不忘截图转发，似乎是在表明自己的阶段性胜利。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Leon45