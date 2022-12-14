谷歌高管警告称若在 AI 聊天技术上进展太快，公司声誉可能会受损

12 月 14 日消息，在最近的公司全体员工会议上，谷歌高管警告称，若在人工智能（AI）聊天技术上进展太快，公司的声誉可能会受到损害。

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谷歌员工们看到了围绕 ChatGPT 的所有议论，这款 AI 聊天机器人于 11 月底向公众发布，并迅速成为推特上轰动一时的话题。有些员工想知道，谷歌在创造能够回答用户问题的复杂聊天机器人的竞赛中处于什么位置。毕竟，谷歌的主要业务是网络搜索，该公司长期以来始终将自己视为 AI 领域的先驱。

在最近的全体会议上，员工们对谷歌在 AI 领域面临的竞争表示担忧，因为 ChatGPT 突然变得流行起来。在此次会议上，员工们最想问的问题包括：“考虑到我们收购 Lamda（对话应用语言模型）已经很长时间，谷歌错失了 AI 聊天领域的机会吗？”

谷歌及其母公司 Alphabet 首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）和谷歌 AI 部门的长期负责人杰夫・迪恩（Jeff Dean）在回答这个问题时表示，该公司也有 ChatGPT 的类似能力，但如果出现问题，付出的代价会更高，因为人们更相信他们从谷歌得到的答案。

全球有数十亿人在使用谷歌的搜索引擎，而 ChatGPT 的用户在 12 月初刚刚突破 100 万。迪恩称：“这确实满足了人们的需求，但意识到这些模型存在某些问题也很重要。”

美国投行摩根士丹利最近发表了一份关于这个话题的报告，研究 ChatGPT 是否会对谷歌构成威胁。该行 Alphabet 首席分析师布赖恩・诺瓦克（Brian Nowak）写道，看空谷歌的理由是，语言模型可能会夺走更多市场份额，“并破坏谷歌作为互联网用户门户的地位”。

然而，诺瓦克也称，摩根士丹利仍然对谷歌的优势充满信心，因为该公司正在继续改进搜索。此外，谷歌正在“构建类似的自然语言模型，如 Lamda”，他写道，“随着时间的推移，他们正在寻找更多的产品”。

皮查伊在会上表示，谷歌 2023 年在这一领域有很多计划，“这是一个我们需要大胆和负责任行事的领域，所以我们必须仔细衡量”。

在上周末的推文中，OpenAI 首席执行官萨姆・奥尔特曼（Sam Altman）承认，ChatGPT 存在局限性，用户应该仔细分辨他们得到的答案。他写道：“现在，在任何重要的事情上依赖 ChatGPT 都是错误的。这只是对技术进步的预览，我们在稳健性和真实性方面还有很多工作要做。”

迪恩告诉谷歌员工，到目前为止，该公司的技术主要是在内部使用。他强调，该公司面临着更多的“声誉风险”，而且“比小型初创公司更为保守”。迪恩说：“我们绝对希望把这些技术放到真正的产品中，并将其转化为更突出语言模型的东西，而不是隐藏在背后，这是我们迄今为止始终在使用它们的地方。但是，我们把这件事做好非常重要。”

他接着说：“你们可以想象，对于类似搜索的应用程序，真实性问题非常重要，而对于其他应用程序，偏见、错误信息和安全问题也非常重要。”迪恩说，这项技术还不需要广泛推出，目前公开提供的模型还存在问题，比如 AI 会编造些东西。他笑着称：“如果它们对某件事不是很确定，只会告诉你错误的答案。”

皮查伊认为，2023 年将标志着 AI 在对话和搜索中的使用方式出现了“转折点”。他说：“我们可以戏剧性地发展和使用新的东西。”

员工们对谷歌搜索还有其他担忧。该公司正在走出自 2013 年以来增长最慢的时期，与搜索相关的收入仅比上年增长 4%，增速低于该公司的整体广告业务。

在会上，皮查伊提到了这个问题：“像‘谷歌搜索正在消亡’这样的标题，已经不像过去那样了，桑达尔，你有多关心这个问题？我们应如何看待这些担忧背后的共同点？我们能做些什么?”他对此回复称：“我认为这是一个很好的问题。我们已经取得了很大的进步，但人们认为我们所做的一切都是理所当然的，我们总是要向前看。”

负责谷歌知识和信息组织的高级副总裁普拉巴卡尔・拉格哈万告诉与会员工：“不可否认，我们必须加快步伐，回答这些问题，并为这些问题建模。用户的期望在不断变化，他们向我们提出了新的要求。我们理应加快步伐，满足这些需求。”

行业预估仍显示，谷歌占据了至少 90% 的搜索市场份额，该公司仍在接受监管机构的审查。最近，行业高管们更愿意公开谈论谷歌在一个被指控垄断运营的市场上如何参与竞争。