8749 元起，大上科技 25.3 英寸曲面墨水屏显示器 Paperlike U 开售

IT之家 12 月 21 日消息，大上科技首款 25.3 英寸曲面墨水屏显示器 Paperlike U 于 12 月 9 日发布，售价 8749 元起，今日正式开售。

Paperlike U（有线版，无前光）：8749 元

Paperlike U-F（有线版，有前光）：9749 元

Paperlike U-W（无线版，无前光）：9049 元

Paperlike U-FW（无线版，有前光）：10049 元

IT之家了解到，这款显示器采用 25.3 英寸 3200×1800 分辨率的 E-ink 磨砂墨水屏，拥有 16:9 比例与 4000R 曲率，搭配全铝合金机身，重约 3.3kg，背面采用 Unibody 金属一体成型工艺。

据大上科技介绍，Paperlike U 搭载了 DASUNG Turbo 墨水屏高刷技术，可媲美液晶屏，能用来阅读、浏览网页、编辑文档，也可用来盯股票、编写代码，甚至可以流畅看视频上网课。此外，Paperlike U 有冷光、暖光、混光三种前光模式，可随心调节色温和亮度。

此外，大上科技称 Paperlike U 是全球第一款无线墨水屏显示器，支持超低延迟的无线显示功能，可以实现超距离显示。