当 AI 作画入侵鬼畜区……

家人们，大精彩！

AI 作画这事，现在竟然已经开始“入侵”B站鬼畜区了

…… 而且异常火爆。

你绝对想象不到它俩碰撞在一起能擦出怎样的火花。

不信？

咱现在就来玩个“猜原图是啥”的游戏。

Round 1：

Round 2：

Round 3：

Round 4：

在看完 AI 魔改后的《华强买瓜》，网友直呼：强哥果然是御姐型！

Round 5：

Round 6：

如果上面 AI 作画的原图你都猜中了，那么接下来这个，绝对会是一个“万万没想到”！

惊不惊喜，意不意外？

网友们也是这么认为的：

以上作品来自B站UP 主：一方禁行。

据说 TA 为了训练这些画作，好悬没把显卡给干坏了……

不过不难看出，AI“恶搞”出来的这些画有个特点格外明显 ——

清一色都是女孩纸。

那么为什么会如此？我们专门找了这位 Up 主聊了聊。

AI 生成漂亮卡通女孩，谁不喜欢呢

只用朝一方禁行的视频投稿页看上一眼，就能心中有数：这是一个热爱鬼畜星人。

他坦言，之前对 AI 领域的了解不多，只是偶尔和 AI 专业的同学浅浅交流一下。

“敲敲键盘就能批量生成质量还不错的画”，AI 作画门槛之低、速度之快，让不懂其中奥义的一方禁行也大受震撼。

据一方禁行自己说：

我对 AI 绘画这个热门话题很感兴趣，同时又特爱看鬼畜视频。 所以就想能不能把两者结合一下。

也就不难解释，为什么他会打响 AI 作画正式入侵B站鬼畜区第一枪。

于是乎，这个既能展现 AI 绘画技术的迅速发展，又能表达不同画风下鬼畜别样风采的视频，就这么诞生了。

至于 AI 作画的具体操作方法，是他跟着B站、抖音、快手了解后，对照网络资料自学的。

坐拥笔记本电脑（配置英伟达 RTX 3060），左手下载 stable-diffusion-webui，右手打开 NovelAI，一方禁行开始了他的 AI 创作。

至于为什么选用这两个软件？

一是简便好上手，二是代码开源，方便研究。

两三天里，断断续续开肝！

画风、视角、背景、属性、最终效果…… 还考虑到保留人物的显著特征，prompt、negative prompt、sampling steps、CFG Scale 等分别被

调来调去。

至于调参次数？不限。

一方禁行以 AI 小白的角度分享了一下他的 AI 作画体验。

一是，至少需要一定的电脑操作基础，总体而言不算太难。

二是，相比人脑配置（bushi），AI 作画更吃电脑配置。

他的显卡，差点没给干废咯。

视频里放的图片，不是他 AI 作画的全部成品，但是根据个人口味，他觉得最好的几乎都收入其中了。

毕竟如大家所见，训练结果的有些局部细节尚待优化，类似 1 只手上画出 6 根手指头的离谱事件屡屡发生。

“那为什么你训练出的鬼畜图，最终呈现都是女孩纸？”

面对这个问题，一方禁行解释说，主要是他选用的 AI 模型，训练结果为女生的效果比较好。

“再说了，可可爱爱的漂亮卡通女孩，谁不喜欢呢。”

AI 作画入侵全球鬼畜区

AI + 鬼畜，这种事情怎么会不引起鬼畜区常住人口的兴奋呢！

求软件求教程的，蠢蠢欲动：

有网友看过后说，有些图被 AI 精修美颜过后，有点认不出来。

结果被评论道：

看来，AI 画手大体上是搞准了精髓的。

但大伙儿也看得出来，手、头发等地方，还是稍微差了那么一丢丢。

经常会出现六指琴魔或九指姑娘这种 bug。

但细节的不足，不影响大家继续携 AI 画手继续鬼畜。

不止上述 up 主一个人在搞事情，在国内外各个平台上，AI 画手的笔触已经伸向每一个鬼畜区。

一起来左右滑动来康康：

新一轮 Round 1：

Round 2：

Round 3：

Round 4：

Round 5：

好家伙，训练出来的图，一张赛一张离谱！

不过也是，毕竟没有东西能真正入侵鬼畜区，当 AI 作画想要入侵的那一刻，它已变成鬼畜本身。

参考链接：

[1]https://www.bilibili.com/video/BV1H44y1f7d6/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=2d5420ec8bc9a0d0aca5fe8296919723

[2]https://www.youtube.com/watch?v=CqdsVVyTyIU

[3]https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/wvpx3h/img2img_president_of_finland_various_characters/

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：金磊 衡宇