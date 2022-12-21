《阿凡达》里的意识转移是否能实现

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），译：礼世杰

你看阿凡达 2 了吗？

那你还有记得第一部《阿凡达》的剧情吗？

为什么詹姆斯・卡梅隆（James Cameron）似乎要把他的余生都奉献给这两部电影？

本文讨论的问题与电影的主题有关：将一个人的意识转移到另一个身体上的可能性有多大？英国班戈大学的神经科学教授纪尧姆・蒂埃里（Guillaume Thierry）认为可能性不大。

图源 Pixabay

大脑才不是计算机

“有一种流行的观点认为，大脑就像一台计算机，但事实并非如此，”蒂埃里说。

人脑不是由可以在不同大脑间传输的数据构成的。

大脑是活着的组织，只是我们还不清楚大脑的运行原理和方式。如果我想把我的记忆转移到机器里，我需要知道记忆是由什么构成的，但事实上，目前没人知道记忆是什么。

为了解释大脑的复杂性，蒂埃里提到了美国艾伦脑科学研究所（Allen Institute For brain Science）的一项研究：科学家绘制了一小块小鼠大脑的神经图谱，这一小块大脑组织的体积仅有 1 立方毫米。“这是非常小的一块脑组织，” 他说，“但它却由 10 万个以上的神经细胞构成，这些神经细胞之间又建立了 10 亿个以上的神经连接。如果把规模放大到人类大脑的程度，神经细胞和神经连接的数量将会超乎想象。”

研究这 1 立方毫米的小鼠大脑组织所得到的数据，大概需要占用 200 万 GB 的存储空间。

这是蒂埃里最担忧的问题之一：如果完全解码人类大脑，那么没有任何硬盘装得下由此得到的数据。“这远远超过了普通计算机的容量。”他补充道。

任何人工大脑都无法模拟真实大脑的运算速度。

计算机的处理方式是纯线性的，而大脑的处理方式是完全并行的。大脑中的神经细胞可以随时随地相互交流，实时处理刚刚发生的事件。计算机永远不可能像大脑一样运行。”

意识与身体不可分离

蒂埃里认为，第一部《阿凡达》的设想更具有可行性：用大脑接收来自另一个身体的感官输入。

“如果你拥有了一个功能强大的系统，能以某种方式读取其他身体的感官信息，并将这些信息实时发送给你的大脑，”他说，“然后，你的大脑也能通过这个系统，向其他身体发送指令，那么你就能控制其他身体了。”

但蒂埃里表示，即便我们可以通过一套神奇的系统控制其他身体，但要像《阿凡达》主角杰克・萨利（Jake Sully）那样，把意识永久转移到纳美人化身上也是无法实现的，因为这种转移的结果是，我们会变得“神志不清”。

“你也许可以在一定程度上读取其他身体的感官信息，但最大的问题是，大脑的其他功能无法转移，也不可能被转移。我们没有访问权。”

人们想把意识转移到其他身体上的理由显而易见。蒂埃里说：“你难道不想成为一名蓝色战士，在一个神奇的星球上骑着斑溪兽（《阿凡达》中的虚构生物）翱翔？”但这个愿望是基于错误观点之上的：认为意识与身体是可以分离的。

蒂埃里说：“大多数科学家都认为，意识产生于神经细胞之间的相互交流。大脑中，神经细胞的构成及其相互之间的连接一旦发生改变，一个人的意识状态也会跟着改变。你看看一个人喝醉之后的样子就会发现，他的表现和平时完全不一样。为什么会这样？因为酒精影响了大脑的化学状态，干扰了神经细胞之间的交流。”

总之结论就是：

你不可能把你的意识转移到另一个身体里。你也没有纳美人化身。