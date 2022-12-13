《阿凡达 2：水之道》在 CINITY 影厅举行中国首映，明日开启超前点映

IT之家 12 月 13 日消息，电影《阿凡达 2：水之道》即将于 12 月 16 日在内地上映，12 月 12 日，该电影举行了规模盛大的北京首映式。首映式在北京的中影国际影城（天天中影汇）和英嘉国际影城（金源 CINITY 店）同时举行。

据中国电影股份有限公司（中影）消息，迪士尼公司和卡梅隆团队选择了中影 CINITY 放映系统成为《阿凡达：水之道》中国首映式独家放映技术合作伙伴。

首映式上还播放了卡梅隆导演专门为此次活动发来的视频致辞，他在致辞中说到：“与第一部《阿凡达》一样，《阿凡达：水之道》将继续拓展大银幕体验的极限，运用顶尖技术，呈现动人故事。今晚我们都将成为萨利家族（影片的主角家族）新冒险的一份子，通过 CINITY 的 3D 技术、高动态范围成像、高帧率和更高的分辨率呈现，今晚的极致大银幕体验将仿佛身临其境。”

▲ 卡梅隆导演，图源中国电影股份有限公司

此外，今天在上海举办的《阿凡达：水之道》中国首映礼，也是由中影 CINITY 提供放映系统技术支持，可享受到 4K 3D 高帧率的画质体验。

▲ 图源中国电影股份有限公司

中影表示，12 月 14 日 14：00 起，全国超百家 CINITY 影厅将率先开启超前点映，CINITY 的影迷们可以在 CINITY 影厅幸运地提前观看《阿凡达：水之道》。

▲ CINITY 影厅，图源中国电影股份有限公司

IT之家了解到，《阿凡达 2：水之道》预售总票房已破亿，成为 2022 年预售票房最快破亿电影。全国多地的影院已悄悄开启零点场及首个周末的预售，根据放映模式、影院所处位置及场次的不同，票价在 30 元至 230 元不等，多数都在 40 元至 80 元的区间。