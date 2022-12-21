中国铁路：2023 年 1 月 1 日起，购买儿童票有新变化

IT之家 12 月 21 日消息，据“中国铁路”微信公众号消息，新版《铁路旅客运输规程》将于 2023 年 1 月 1 日起施行。购买儿童票有哪些新变化？一起看看吧。

乘车日期为 2023 年 1 月 1 日及以后的儿童优惠票和儿童免费乘车实行车票实名制管理并以年龄划分优惠标准：

实行车票实名制的，年满 6 周岁且未满 14 周岁的儿童应当购买儿童优惠票；年满 14 周岁的儿童，应当购买全价票。

未实行车票实名制的，身高 1.2 米且不足 1.5 米的儿童应当购买儿童优惠票；身高达到 1.5 米的儿童，应当购买全价票。

实行车票实名制的，每一名持票成年人旅客可以免费携带一名未满 6 周岁且不单独占用席位的儿童乘车；超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票。

未实行车票实名制的，每一名持票成年人旅客可以免费携带一名身高未达到 1.2 米且不单独占用席位的儿童乘车；超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票。

IT之家了解到，根据此前相关规定，儿童优惠票一般只以身高为判断标准：1.2 米至 1.5 米可购买儿童票，1.5 米以上要购买全价票。随着生活条件越来越好，许多小朋友个头窜得很快，小学校园里身高超过 1.5 米的学生很多。