比尔・盖茨：要当祖父了，已不在乎富豪排名

IT之家 12 月 21 日消息，昨日，微软联合创始人比尔-盖茨在他的个人博客“盖茨笔记”上发表了一封信，标题为《我们的子孙应当拥有的未来 | 盖茨年度展望》，盖茨在信中写道：“最近，我开始从一个新的角度看待世界，因为我明年就要当外公了。”

IT之家了解到，盖茨 26 岁的女儿詹妮弗和丈夫纳伊尔・纳萨尔将在 2023 年迎来他们的第一个孩子。

盖茨写道，“仅仅是打出‘明年我要当祖父了’这句话，就使我情绪激动。而这种想法给我的工作带来了新的维度。当我想到我的外孙或外孙女将要诞生在的世界，我比以往任何时候都更有动力去帮助每个人的子孙后代能有机会去生存和发展。这是一个需要耐心的长期项目；在使世界更加公平的事业中，成功是以几年甚至几十年的尺度来衡量的。也许年龄使人更容易理解这一点。当我 20 来岁时，我不觉得我祖父母这个年龄段的人能对整个世界做出有什么有用的贡献。不过随着我年龄的增长，我发现我错得离谱。”

盖茨总结了他的同名慈善组织盖茨基金会为全球贫困儿童所做的工作，以改善教育、预防流行病以及对抗小儿麻痹症和艾滋病。盖茨还谈到了他为应对气候变化所做的工作，包括通过慈善性质的盖茨基金会，以及与他的投资公司“突破能源基金”共同支持处于早期阶段的气候公司。

盖茨还称：“今年十月我都已经 67 岁了。很难相信我已经这么老了 —— 在美国，大部分我这个年龄的人已经退休了！但在可见的未来，我不会放慢脚步。我仍在全速推进二十多年前启动的项目，即把我的绝大部分资源回馈给社会。虽然我并不在乎自己在世界富豪榜上的排名，我知道当我在慈善方面取得成功，我的排名就会不断下降，并且最终从榜单消失。”

比尔盖茨还特别感谢巴菲特的慷慨：“自 2006 年以来，如果算上伯克希尔・哈撒韦公司股票在捐赠后的增值，他对基金会的捐赠总额约为 450 亿美元。我相信这是有史以来最大的一笔捐赠，想到这一点，我就充满了敬畏和感激，并由衷地有一种责任感，要确保这笔钱物尽其用。”