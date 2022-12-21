【IT之家评测室】苹果 iPad Pro 2022 使用体验报告：性能独一档，生产力缓缓进化

苹果在今年 10 月于线上推出了搭载 M2 芯片的 2022 款 iPad Pro，作为 iPad Pro 产品系列一年一度的更新迭代款，全新 iPad Pro 2022 在上一代基础上在性能、交互体验等方面做了升级。与此同时，新款 iPad Pro 的首发售价相比上一代也有所提升，其中 11 英寸 iPad Pro 12.9 英寸款起售价分别较上一代上涨了 600 元 和 800 元。

相信很多关注 iPad 的同学会比较疑惑，每年一更的 iPad Pro 究竟怎么选，全新 iPad Pro 222 值得我们入手吗？体验到底怎么样？而IT之家在使用过 2022 款 iPad Pro 一段时间后，今天不妨就为大家来解决这些疑惑。

一、外观设计

IT之家手上的这一台为 12.9 英寸的 iPad Pro 2022。刚拿到这款 iPad，小编的第一反应就是这和 2021 款 iPad Pro 不能说毫无关系，只能说一模一样。

事实也是这样，新款 iPad Pro 在外观设计上仍然沿用了自 2020 款以来的设计语言，背后的圆角矩形浴霸摄像头，金属一体化机身，全面屏、还有硬朗锐利的直角中框，总之一切都是熟悉的感觉。

色彩方面，全新 iPad Pro 有银色和深空灰色两种可选，IT之家拿到的这一台为银色。相比深空灰的配色，银色的版本视觉上看起来更清新时尚，也有一种额外的精致感，而深空灰配色商务感则更重一些。

有一个小差别在于，iPad Pro 2022 背部的产品字样如今变成了“iPad Pro”，而前一代这里还只有一个“iPad”，这或许是新 iPad Pro 在外观上相比前代唯一的区别了。

由于产品在外观设计上没有太大的区别，这里IT之家也就不深入介绍了，大家还是直接看图吧。

二、屏幕体验

大部分人购买 iPad，相信都是冲着更大尺寸的屏幕而来的，特别是这款 12.9 英寸的 iPad Pro，巨大的屏幕无论是日常追剧、娱乐，还是办公，都能带来更好的体验。而 iPad Pro 一直以来出色的屏幕显示素质，则更为这样的体验锦上添花。

具体来说，这款 12.9 英寸 iPad Pro 2022 配备了一块 Liquid 视网膜 XDR 屏，全屏幕亮度可以达到 1000 尼特，峰值亮度更是能达到 1600 尼特，非常夸张。在如此高的峰值亮度下，iPad Pro 222 还能呈现极致的动态范围，无论是观看、编辑 HDR 照片和视频，还是看电影、追剧，效果都非常震撼。

比如IT之家用 iPad Pro 2022 和另一款普通 iPad 播放同一段 4K HDR 影片，在下面选取的同一帧画面上，两者的显示效果差别还是很大的。

拍摄这一帧画面时，IT之家始终保持相机的参数不变，但是降低了两档曝光补偿，为了尽可能还原屏幕高光部分不容易察觉的细节。

最显著的是画面中的火焰，iPad Pro 2022 能将火焰从外到内不同的亮度层次感完整呈现出来，而另一款普通的 iPad，火焰内部的高光已经压不住了，黄色的焰心已经开始泛白。

还有怪兽面前的雷电特效，iPad Pro 2022 对电光的层次感，周围烟云的特效呈现都很细腻，而普通 iPad 在这块显示就有点糊了，而且闪电最耀眼的部分感觉亮度有点上不去。

能实现这样的观赏效果，得益于 iPad Pro 2022 依然采用了和上一代一样的 mini-LED 屏幕，屏幕中有超过 10000 颗 mini-LED 灯珠，并实现了超过 2500 个局部调光分区，根据屏幕显示内容的不同，每个调光区都可以精确调节亮度，因而才能实现如此绚丽又高动态范围的显示效果。

此外，iPad Pro 2022 在色域支持上自然也支持 DCI-P3 色域，IT之家测得其拥有 99.2% 的 DCI-P3 色域，这意味着它能够显示非常丰富的色彩内容。

色准方面，测得 iPad Pro 2022 的平均色彩偏离度只有 0.43，最大色彩偏离度 1.81，也是相当出色的了。

整体来说，iPad Pro 2022 的屏幕延续了该系列屏幕素质一直以来的高水平，无论你是普通用户还是更专业的视觉工作者，这块屏幕应该都能满足你的要求。

三、性能和游戏体验

今年的 iPad Pro，最重要的升级应该就是采用了苹果最先进的 M2 芯片。苹果 M2 芯片配备了 8 核中央处理器，性能提升达 15%，同时还有 10 核图形处理器，提速最高达 35%，另外神经网络引擎也有 40% 的性能提升，让机器学习类任务执行更快，再配合增大 50% 的内存带宽，可以说 M2 就是 iPad Pro 澎湃性能和众多新功能背后的保障。

实际使用时，IT之家先对 iPad Pro 2022 进行了 GeekBench 5 跑分，iPad Pro 单核 1885 分，多核 8444 分，这个成绩足以媲美众多高性能轻薄笔记本，可以说相当出色了。

同时，小编还对 iPad Pro 2022 做了 3D Mark 的跑分测试，其中 Wild Life Extreme Unlimited 总体分数为 6872，平均帧率 41.2FPS，而 Wild Life Extreme Stress Test 压力测试中，最佳分数 6939、最低循环分数 5402，稳定性为 77.8%。也是非常出色的成绩。

当然，新款 iPad Pro 的强大显然不会只限于跑分，在实际应用方面，首先要说的就是强大性能为视频工作者带来的便利。M2 的高性能媒体处理引擎让 ProRes 编解码大大提速。所以你能以更快的速度处理 ProRes 格式的视频。

刚好，得益于 M2 的高性能媒体处理引擎和图像信号处理器，再加上先进的摄像头，iPad Pro 2022 在可以拍摄 ProRes 视频了。在实际测试时，IT之家就使用新 iPad Pro 拍摄了多段 ProRes 格式的 4K 60fps 视频。需要注意的是，iPad Pro 2022 原生相机并不支持拍摄 ProRes 视频，IT之家使用了第三方 App《Filmic Pro》来拍摄。

拍完之后，小编将拍摄的视频直接导入自带的《iMovie 剪辑》中来进行处理、剪辑，最后导出，实测 iPad Pro 2022 导出为一条 13 分钟 42 秒 的 4K 30fps 视频，只用了大约 7 分 50 秒，剪出后的视频大小为 2.57GB。这对于平板设备来说，绝对是非常快速的了。

而且在处理剪辑过程中，小编在 4K 视频素材上实际添加效果、定位等操作，也都没有出现卡顿、反应慢的情况，剪辑操作的过程很流畅。

凭借如此强劲的视频处理性能，视频工作者们进行户外采风、创作时，完全可以就带着 iPad Pro 2022，现拍现剪，都可以一步到位。

除了视频处理，性能的另一大极端应用场景就是游戏，因此IT之家也对新 iPad Pro 进行了游戏测试。用 iPad 玩游戏，相较于其他移动设备而言有一个很大的优势，就是支持索尼 PlayStation 和微软 XBox 手柄。因此在测试过程中，IT之家用 iPad Pro 2022 连接 PS5 手柄来进行。

首先IT之家测试了《NBA 2K Mobile》，这款游戏在画质上几乎是瞄着主机级别的水平来打造的，画面中的光影效果、精细度和场上球员动作的自然和细腻程度，已经远超普通手游的水平。而 iPad Pro 在运行《NBA 2K Mobile》的时，可以做到丝滑流畅，特别是接上手柄玩时，体验更是舒爽。

IT之家玩了大概 15 分钟的时间，结束后测了一下 iPad Pro 的机身温度，只有 32℃，几乎感觉不到热量。

除了《NBA 2K Mobile》，还有一款《帕斯卡契约》，也是非常适合在 iPad 上接手柄游玩的。《帕斯卡契约》的游戏画质差不多介于 PS3 和 PS4 主机游戏之间的水平，iPad Pro 2022 运行起来可以说轻松自如，几乎没有掉帧或卡顿的感觉，搭配手柄，就和玩主机游戏没什么区别。

总体来说，全新 iPad Pro 2022 的整体性能目前还是平板阵营顶尖的存在，几乎没有对手，这样强劲的性能为 iPad Pro 在生产力方面的进一步探索奠定了基础，同时在游戏方面，iPad Pro 2022 凭借强大性能和对手柄的支持两大杀手锏，也可以为大家提供堪比主机的游戏体验，只要有足够多高品质游戏的加持，你甚至可能觉得 iPad Pro 就是一台迷你的小主机。

四、日常使用

作为 iPad 家族最顶级的产品，iPad Pro 承载了苹果在拓展移动生产力方面的更多使命，正如前面所说，强大的性能为 iPad Pro 2022 的生产力奠定了基础，而要让其为大家带来更高效的，就需要 iPad OS 在软件层面进一步探索了。

对此，苹果在 iPad OS 16 上给出的一个重要答案，就是台前调度。通过台前调度，iPad Pro 2022 可以大大增强多任务处理的能力，

实际使用时，在控制中心激活台前调度的功能，然后从屏幕右下角向屏幕中心滑动，就能进入台前调度的状态，这时你就可以随意调整当前使用的 App 窗口大小。

你还可以从左侧最近使用的 App 列表以及程序坞中，拖拽指定的 App 来和当前使用的 App 组成群组。比如小编想一边看IT之家一边在备忘录中记录，就可以将这两个应用组成群组。

每个视图中可添加最多 4 个 App 窗口。

你还可以在窗口之间拖移图片或文字，进行一些快速操作。

App 群组可以保存在左侧的最近使用栏目中，这样你就可以在屏幕上最多使用 4 个 App 群组，在不同群组中切换也很快速，不会出现应用重新启动的情况。

台前调度为 iPad 的多任务并行处理找到了一个不错的解决方案，如果大家平时需要用 iPad 处理文档、查阅资料、一边开会一边看 PPT，或者同时在微信、钉钉等软件上处理工作消息等等，台前调度会为你带来更高效的体验。

除了台前调度，iPad Pro 2022 在与 Apple Pencil 的配合方面也带来了新的升级，引入了 Apple Pencil 悬停功能，这个功能可准确显示笔尖将在显示屏上触碰的位置，从而让你在书写、涂鸦和绘画时精准度再上一级。

如果你用 Apple Pencil 绘画，悬停功能可以让你在落笔前，先预览到使用的效果，或者先看到调配的水彩的颜色，

另外，随着笔尖在 App 和小组件上空移动，它们会在主屏幕上相应放大，这个动画也会让你在使用时得到更明确的反馈。

当 Apple Pencil 悬停于显示屏上空时，屏幕会侦测到笔尖所发出的电磁信号，侦测距离最高可达 12 毫米，因此在使用时可以很自然地进行悬停，不用担心距离太近或太远。

此外，iPad Pro 2022 也支持之前的视频通话人物居中功能，这项功能利用超广角摄像头和机器学习技术，让你的视频通话别开生面。在你走动的时候，镜头会自动追随你的身影，并始终将你置于画面中央。当有其他人加入或离开通话时，画面也会随之扩大或缩小。

人物居中功能在 FaceTime 视频通话和其他视频会议 App 中都适用，比如IT之家使用《钉钉》做了测试，发现当小编位置移动时，画面也会随着移动，保持小编的头部处于画面中央，这样当开会时，小编就可以更加自如地进行说话或讲解，而不用始终看着屏幕自己是不是已经出画。

最后我们来看一看 iPad Pro 2022 的续航。这款产品内置了一块 40.88 瓦时的大容量电池，配合 iPad OS 向来出众的电量管理机制，因此续航理论上来说应该是非常出色的。

实际使用时，IT之家也对 iPad Pro 2022 做了续航测试。测试时，将蓝牙打开，系统音量和屏幕亮度都保持在 50%，初始电量为 100%。

然后首先使用 iPad Pro 在最高画质下进行 30 分钟的《和平精英》，游戏结束时，电量在 99%，耗电 1%。

然后小编又用《哔哩哔哩》观看了 90 分钟的 1080P 高帧率电影，测试结束后电量为 88%，耗电 11%。

接着刷了 15 分钟微博，结束后电量为 85%，耗电 3%。

最后又用《抖音》刷了 15 分钟的短视频，最后剩余带你两 81%，耗电 4%。

整体来说，iPad Pro 2022 的续航表现确实如小编预期的一样坚挺，如果你将它当做日常移动办公的辅助设备，那么正常带出去一天，常规使用强度下，续航应该是绰绰有余。

五、结语

正如很多人评价的那样，iPad Pro 2022 是去年 2021 款的小幅升级，软硬件层面的改动都不是很大，不过 M2 芯片的加入还是让这款 iPad 稳坐平板领域天花板级别的产品，独一档的性能，出众的屏幕，配合手柄的游戏体验、Apple Pencil 带来的创作力…… 无论你是用它来娱乐追剧，还是玩游戏，或者是轻度办公、创作，iPad Pro 2022 都能给你目前平板产品中标杆级的体验。

至于购买建议，首先如果你不差钱，就是想体验最顶尖 iPad 的表现，那么 iPad Pro 2022 显然是值得入手的。而如果你的预算相对有限，并且手上已经有 2020 款或 2020 款 iPad Pro，那么最新的这款IT之家觉得若非必要，完全可以再等等，比如日后降价，或者直接观望下一代。而如果你的 iPad 比较老，或者准备入坑 iPad，那么这款 iPad Pro 2022 也还是值得大家考虑的。