群晖 DiskStation DS923+ NAS 国内上市，售价 4900 元起

IT之家 12 月 21 日消息，群晖上个月在海外发布了 DiskStation DS923+ NAS，适用于小企业和家庭办公室，现在该产品已在国内上市，售价 4900 元起。

群晖 DiskStation DS923+ NAS 采用了 4 盘位配置，能储存超过 50 TB 的容量，还可搭配 DX517 扩充装置，扩充至 9 盘，以容纳超过 120 TB 的容量。使用者可以升级到 10GbE 网络，通过内建 PCIe 插槽添加 M.2 NVMe SSD。

该 NAS 搭载了 AMD R1600 嵌入式处理器，2 核规格，2.6-3.1GHz 频率；配备 4GB DDR4 ECC 内存，最高支持 32GB，支持 虚拟机、Docker 等。接口包括 2 个 1GbE 网口、一个 USB 3.2 和一个 eSATA 接口。

DS923+ NAS 还搭载了多功能 Synology DiskStation Manager 7（DSM 7） 系统，提供全方位解决方案，包含保护及管理业务资料、轻松协作处理文件、远端存取档案及监控实体资产。另外，DS923+ 提供优秀效能、开箱即用的便利性，还能轻松升级网络选项，通过网络卡进一步提高资料传输速度。

IT之家了解到，群晖 DiskStation DS923+ NAS 的售价为：