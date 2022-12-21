研究人员发现 WiFi 信号变化可以帮助识别呼吸问题，只需一台路由器和一部手机

IT之家 12 月 21 日消息，美国国家标准与技术研究院（NIST）的研究人员开发了一种方法，可以根据 WiFi 信号的微小变化来监测人的呼吸，命名为 BreatheSmart 深度学习算法。

▲ 图源 NIST

NIST 表示 BreatheSmart 可与市场上已有的路由器和设备配合使用。它只需要一个路由器和连接的设备。

具体来说，研究人员更改了路由器上的固件，使其更频繁地检查“信道状态信息（CSI）”。CSI 是指从设备（例如手机或笔记本电脑）发送到路由器的信号，由于环境中的偏差，例如信号受到表面或运动的影响会使信号出现变化，研究人员让路由器每秒请求 CSI 信号的频率提高到了 10 次，以便更好地了解信号是如何被修改的。

IT之家了解到，该团队用人体模型模拟了几种呼吸情况，并用现有的路由器和接收设备监测 CSI 信号的变化。为了理解他们收集的数据，NIST 研究助理 Susanna Mosleh 开发了 BreatheSmart 算法。研究人员在论文中指出，BreatheSmart 在模拟呼吸条件下的正确识别率达 99.54%。

Mosleh 和 Jason Coder 是 NIST 共享频谱计量学研究的负责人，他们希望开发者能够基于该项研究，推出可以使用现有硬件远程监测呼吸的软件。“我们收集数据的所有方式都是在接入点（在本例中为路由器）上的软件上完成的，并通过手机上的 App 查看，这项工作试图阐明人们如何开发和测试自己的算法。这是一个帮助他们获取相关信息的框架。”

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