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CPU 频率破 9GHz！ROG MAXIMUS Z790 APEX 主板再创新纪录

2022/12/21 22:14:01 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 21 日消息，据 ROG 官方消息，ROG MAXIMUS Z790 APEX 主板再创新纪录 ——CPU 频率 9008.82MHz。ROG 表示将不断向超 10G 前进。

IT之家了解到，9008.82MHz 纪录由华硕团队使用英特尔 i9-13900K 和 ROG APEX 主板创造。

华硕团队液氮超频场面

ROG MAXIMUS Z790 APEX 主板现已在今年 11 月上架，售价 5499 元。

据介绍，这款主板采用了 24 供电模组（105A），双 8Pin ProCool II 高强度供电接口，充分满足酷睿处理器极限超频时的需求。AI 智能超频技术可智能评估 CPU 超频潜力和散热器性能，利用算法和数据库为系统给出超频设置建议，还有一系列硬件级超频工具和冷凝检测电路。通过 AEMP II，可自动检测内存芯片，解锁 DDR5 内存 PMIC 的限制，仅需一键开启后，即可优化频率、时序、电压等参数，释放内存更多效能，可稳定支持 DDR5 8000+ MT / s（OC）。

扩展性方面，这款主板通过随附的 PCIe 5.0 M.2 扩展卡和 DIMM.2 扩展卡，一共提供 5 个 M.2 接口。板载 2.5G 网卡 + WiFi 6E，前置 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 接口，还支持 60W QC 4 + 快充。

京东玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 APEX 主板 支持 DDR5 CPU 13900K / 13700K（Intel Z790 / LGA 1700）券后 5479 元领 20 元券
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关键词：CPU超频ROG 主板

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