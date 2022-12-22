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雷军：小米 13 Pro 支持 Wi-Fi 7，国内开放认证后就能开启该功能

2022/12/22 9:47:21 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 软媒用户1275905 的线索投递！

IT之家 12 月 22 日消息，刚刚小米创始人雷军在微博表示，小米 13 Pro 的 WiFi 功能是小米史上最强的。目前国内还没有开放 WiFi 7 认证。一旦可以认证，就会开放 WiFi 7 功能。

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IT之家了解到，小米 13 Pro 支持 FastConnect 7800 连接系统，这是全球首款支持 Wi-Fi 7 的无线子系统，高频多连接并发技术可实现全球 Wi-Fi 7 峰值速度，速率高达 5.8Gbps，并且可实现低于 2ms 的超低时延性能表现，在流媒体、游戏等诸多场景下可带来畅快的连接。同时，与前代相比 FastConnect 7800 的能效提升了 30%-50%，可带来更长电池续航，支持更广泛的应用。

FastConnect 7800 同时还支持一系列蓝牙音频先进特性，通过新一代的智能双蓝牙技术，即拥有优化连接的两个射频，FastConnect 7800 连接系统为 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术、蓝牙 LE Audio（蓝牙低功耗音频）和蓝牙 5.3 带来支持，让蓝牙配件的信号接收范围翻倍，蓝牙功耗与前代相比降低高达 50%。

小米官网显示，小米 13 Pro 支持 WLAN 协议包括 WiFi 6 增强版、WiFi 5、WiFi 4 以及 802.11a / b / g，确实没有提到 Wi-Fi 7。另外，小米 13 标准版并未使用 FastConnect 7800。

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