《塞尔达传说：王国之泪》ESRB 评级公开，与前作相同

IT之家 12 月 22 日消息，美服 eShop 更新《塞尔达传说：王国之泪》ESRB 评级，与前作相同，为 E（10+） ，含幻想暴力、轻度暗示性主题等因素，任天堂此前宣布，本作预计 2023 年 5 月 12 日 正式发售。
IT之家了解到，塞尔达传说是任天堂所推出的游戏名作系列，初代发布于 1986 年。2017 年 3 月 3 日，该系列最新作《塞尔达传说：旷野之息》登陆 Switch 平台。
ESRB 分级制度是依据游戏内容来进行分类，目前共分为以下 6 级:
EC 级 (Early Childhood, 幼儿): 适合 3 岁或以上玩家。不包含任何家长认为适宜的内容
E 级 (Everyone，所有人): 适合 6 岁或以上玩家。此类别也许包含极少的卡通、幻想、轻微的暴力，或者很少的轻度不良语言
E10 + 级 (Everyone 10+，10 岁以上): 适合 10 岁或以上玩家。此类别也许包含更多的卡通、幻想、轻微的暴力，或者极少的暗示性主题
T 级 (Teen，青少年): 适合 13 岁或以上玩家。此类别也许包含暴力、暗示性主题、粗鲁的幽默、极少的血腥、模拟的赌博，或者很少的粗话 'M 级 (Mature，成人): 适合 17 岁或以上玩家。此类别也许包含强烈的暴力、血腥与血液飞溅、性主题，或者粗话
AO 级 (Adults Only，成人限定): 限 18 岁以上成人玩家。
RP 级 (Rating Pending，等级待定): 此类别指该产品已向娱乐软件分级委员会 (ESRB) 提交审定且正在等待最终定级。(此标识只用于该游戏的预告片) 中)