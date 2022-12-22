《塞尔达传说：王国之泪》ESRB 评级公开，与前作相同

IT之家 12 月 22 日消息，美服 eShop 更新《塞尔达传说：王国之泪》ESRB 评级，与前作相同，为 E（10+） ，含幻想暴力、轻度暗示性主题等因素，任天堂此前宣布，本作预计 2023 年 5 月 12 日 正式发售。

《塞尔达传说：王国之泪》

IT之家了解到，塞尔达传说是任天堂所推出的游戏名作系列，初代发布于 1986 年。2017 年 3 月 3 日，该系列最新作《塞尔达传说：旷野之息》登陆 Switch 平台。

《塞尔达传说：旷野之息》

ESRB 分级制度是依据游戏内容来进行分类，目前共分为以下 6 级: