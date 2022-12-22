2023 年央视兔年春晚标识和吉祥物公布，“兔圆圆”呆萌可爱

IT之家 12 月 22 日消息，今日，中央广播电视总台《2023 年春节联欢晚会》以“欣欣向荣的新时代中国，日新月异的更美好生活”为主题，正式发布官方标识和吉祥物形象“兔圆圆”。

据央视新闻称，在集纳了无数受众的喜爱倾向、经过系统翔实的大数据调研画像后，萌萌软软的“兔圆圆”诞生了！活泼的萌萌态，亮亮的大眼睛，“万物有灵”的东方表达…… 这是春晚 40 年历史上首个通过互联网大数据分析完成初始配方原创的总台春晚吉祥物 IP。吉祥物“兔圆圆”的造型设计，由总设计、关山月美术馆馆长陈湘波先生和春晚视觉设计团队历时 4 个月打磨完成。

伴随“兔圆圆”一起公布的，还有 2023 年春晚主视觉标识。它从“兔圆圆”奔跃向上的姿态定格而来，同时又是书法草书“卯”字的幻化变体，整体设计充满了踔厉奋发新征程的动势和丰神俊逸的力道，彰显出汉字亦字亦画的独特美感，将“奔跃向上的癸卯兔年”这一寓意和祈望演绎得意蕴无穷。值得一提的是，2023 春晚标识的主设计师顾永江也是中国探月工程、中国行星探测工程的标志设计者。

IT之家了解到，“兔圆圆”取意“安徽模鼠兔”，“兔圆圆”= 中国科学故事 + 中华传统文化。“安徽模鼠兔”，是迄今发现的世界最早的兔形动物，生存时代为距今 6200 万年的早古新世。它由中科院古脊椎动物与古人类研究所的李传夔先生发现并命名，化石现收藏于中国古动物博物馆。李传夔等老一辈古生物学家带领科研团队在祖国大地山川戈壁上奔走几十年，一步步将空白逐一填满，使我国拥有了近乎完整的兔演化化石证据。“兔圆圆”标志性的四颗门齿，就取自于“安徽模鼠兔”化石生态复原形象的典型特征。专家表示，春晚吉祥物“兔圆圆”，不仅仅是传统文化意义上的生肖兔，更是凝结中国科学家求索精神的中国白兔“祖先”。