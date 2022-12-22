如果蔚小理造车像一场狼人杀，那么谁先出局

大约两年前，提起电动新势力，人们常说的词是 “ 造车四小龙 ”。

这四小龙分别指：蔚来、威马、小鹏、理想。

如今，威马这个名字，似乎已经没什么声浪了，与它一同淡出众人视野的，还有拜腾、爱驰、云度等品牌。

电动新势力之间的竞争，就像是一场狼人杀，今天躺一个，明天凉一个，后天死一个。有些甚至前脚卖得还不错，后脚就快停产倒闭了。

现在，在这个疫情政策放开、复苏在即的市场拐点面前，这场 “ 电动狼人杀 ” 的走向会如何，似乎是一个值得探讨的问题：

下一个被 “ 杀掉 ” 的会是谁？

或者，更理性地说，哪家在这场游戏中更有掉队的危险？

今天，知危编辑部就跟大家好好探讨一下这个问题。

首先，是财务上的。

蔚小理三家现在无一例外的都在亏钱，按最近四年的数据来看，蔚来亏的最多，小鹏次之，理想最少。

虽然都在亏损，但蔚来和理想两家的亏损是有收窄趋势的，尤其是理想，已经快能盈亏平衡了。而小鹏的表现则是相对差了一些，亏损正在扩大，变成了三家中 2021 年亏损最多的厂商，值得注意的是，在报告期内，小鹏的汽车销量是最高的。

从财务健康状态上来看，理想和小鹏的资产负债率都在 45% 左右，蔚来则是相对偏高的 66% 。

而现金流方面，蔚小理三家钱包都很肥，现金及现金等价物分别有 514 亿元、401 亿元、554 亿元，能花很久很久。

所以，总的来讲，单看财务数据，三家的趋势都还可以，其中理想相对优秀，而蔚来和小鹏则是各有各的问题，小鹏的问题偏大。

不过，资本市场里有一句流行的话：

“ 光看财务数据做投资，就像看着后视镜开车。”

想找到我们探寻的问题的答案，需要更多信息。

下面，我们来看销量数据。

过去一年（ 2021.11—2022.11 ）小鹏汽车在销量上似乎更胜一筹，一共售出 141078 辆汽车。理想的销量则是紧紧地咬住小鹏，共计售出 139585 辆汽车。销量相对最差的是蔚来，共计售出 127422 辆汽车。

不过，按照逐月数据来看，我们却能发现一些问题。

你会发现，在 2022 年 7 月之前，蔚小理三家的销售数据虽有差异，但波动趋势是相同的，而 7 月之后，小鹏的销售数据逐月下跌，蔚来理想两家是增长的：

小鹏的销量只能达到另两家销量的 1/3 左右。

汽车销售界有 “ 金九银十 ” 的说法，按理来讲是旺季，那小鹏的反常状况，是怎么回事儿？

知危编辑部通过各家车型细分数据，抓到了问题的尾巴。

蔚来方面，从 7-9 月，ES8、ES6、EC6 等相对老款的车型，销售呈下滑趋势，但 ET7、ES7、ET5 等新款车型的销量逐渐攀升，总汽车销售量呈上升趋势。

理想方面，老款车型理想 ONE 销量呈下滑趋势，而 L9、L8 两款新车型都出现了销量的暴增，总汽车销售量呈上升趋势。

而小鹏呢，G3、P7、P5 等老款车型的销量都呈下滑趋势，最新推出的 G9 虽然有销量上升，但相较老款车型的下滑杯水车薪，使得总体汽车销售量呈下滑趋势。

到这里，问题出现了：

为什么别家新老产品交替的时候新品都可以打出爆款，而小鹏汽车的新老交替青黄不接？

知危编辑部认为，大概率是小鹏汽车产品力竞争优势走弱的问题。下面，我们具体分析各家产品在销售端的优势。

首先是蔚来：

①海底捞式服务，用于营造品牌中高端的形象。

②品牌自上而下发展，第一款车为电动超跑，跑过古德伍德速度节成为最快电动跑车，同时跑过纽北赛道并同样刷新了圈速。这些东西传播了蔚来是高端品牌的用户心智。

③全系车型支持换电，且现阶段换电站铺设较为成熟，同时与电网、中石化等均有合作，未来网点可能会更全，一定程度解决了新能源车主的里程焦虑。换电服务很好，会有送瓶水、送玻璃水、给孩子小玩具、小零食之类的体验。

④内饰质感、乘坐舒适度等在造车新势力里算是第一梯队，按车价来看的话值这个价。

⑤车机智能化、自动驾驶等科技元素说不上很优秀，但够用。

第二个是理想：

①同为海底捞式服务，用于营造品牌中高端的形象。

②现阶段在售全系为增程式解决方案，完全解决了新能源车主的里程焦虑。

③人称 “ 大冰箱大彩电 ”，主打舒适家用，虽然被很多人嘲讽，但从实际销售来看，真有不少人吃这套。这就像早年人们嘲讽中国人喜欢 SUV 空间大一样，消费需求摆在那，该买的人还是会买。

④内饰质感、乘坐舒适度等在造车新势力里算是第一梯队，按车价来看的话值这个价。

⑤车机智能化、自动驾驶等科技元素说不上很优秀，但够用。

最后是小鹏：

①同为海底捞式服务营造好形象，但相对弱于前两家。

②公司的车机智能化、自动驾驶等科技元素拉满，自动驾驶技术号称 “ 国产最强 ”，科技感是公司主打卖点。

③P7 营造了一个不错的中端偏高端车形象。公司同时利用 “ 飞行汽车 ”、“ 机器马 ” 等高科技产品进行了对公司科技感的进一步强化。

④虽为纯电动车，但充电网络铺设相对较为成熟，且新品 G9 支持 800V 快充技术，号称 “ 5 分钟可充 200 公里续航，15 分钟可从 10% 充电至 80% ”，一定程度解决了新能源车主的里程焦虑。

⑤内饰质感、乘坐舒适度等比较够用，公司新款高端车型 G9 的内饰被比较普遍的认为匹配得上定位。

罗列出各自销售优势之后，我们会发现小鹏的产品力处于相对劣势，我们细分阐述。

品牌形象方面：

蔚来最具有优势，看了前面的字面阐述相信大家应该已经能理解。

而理想则是中规中矩，其第一款车理想 ONE 定价在 35 万左右的高端价位，并且可以被说成是 “ 卖得极好 ”，因为在近期 L9、L8 两款车型发售之前，理想仅凭这一款车型就能做到销量与蔚来小鹏两家总销量不分伯仲（ 前文有销售数据图 ），足矣证明其高端车的品牌形象较为稳固。

小鹏则是有些定位模糊。小鹏的首款量产车型为 G3，为中低端车型出身。随后推出的 P7 为中高端车型，获得了不错的口碑和品牌认知，但在随后推出的中低端车型 P5 身上，又败掉了一些口碑，高端形象没有建立起来，这使得公司最近冲击高端市场的 G9 车型有些尴尬。而 “ 飞行汽车 ” 等概念则离实用范畴有些太远，此类营销用户端建立的品牌形象十分有限。

另外，知危编辑部所接触到的几乎所有车评人都表示 “ 小鹏的这个名字，绝对会影响它冲击高端，但他不肯改。”

所以，品牌方面，知危编辑部认为：蔚来＞理想＞小鹏。

里程焦虑解决方面：

现阶段最具有优势的无疑是增程式的理想，虽然理想将在明年推出纯电车型，但不代表理想会放弃增程式电动车的模式。

比较居中的则是换电模式的蔚来，你不得不承认，充电 + 换电的模式的确优于单纯的充电。

小鹏则是处于劣势，只能充电，虽然新车型 G9 支持了 800V 快充，未来车型应该也会支持，但快充桩的铺设依然不完善，短期对销量的助推作用有限。

所以，里程焦虑解决方面，知危编辑部认为：理想＞蔚来＞小鹏。

科技方面：

小鹏在车机交互、自动驾驶等方面做得最好，尤其是自动驾驶，七月份还找了一堆车评人试驾 P5 的激光雷达版本辅助驾驶，在圈内弄得很热闹，但圈外的声音没什么波浪。

居中的则是理想，新车型搭载的 AD Max 是全世界第一个在英伟达 Orin 计算平台上交付的 NOA 导航辅助驾驶（ Navigate on Autopilot，导航与辅助驾驶结合 ）产品，比较能打。

相对偏弱的是蔚来，但蔚来现阶段也在智能驾驶方面发力，近日传出与腾讯在自动驾驶和高精地图方面合作的消息。据知危编编辑部接触到的行业人士所说，蔚来的 NOP + 已经开始 Beat 版本小规模内测，这个东西很强，明年一季度可能量产 OTA 进去，蔚来拥有 Orin X 平台和腾讯的高精地图，跟号称辅助驾驶最强的小鹏可能很快就有得一拼。

同样值得注意的是，在 NOA 行业越来越成熟的当下，自动驾驶方面的优势，各家车厂能拉开的距离十分有限，据知危编辑部接触到的行业人士所说，明年上半年所有品牌的高速 NOA 都会推出。并且，受制于合规性的原因，各家的 “ 技术差 ” 在用户端的直观体验上区别非常有限，甚至体现不出来。

所以，科技方面，知危编辑部认为：小鹏＞理想≈蔚来，但转化到销售时差距微弱。

总的来讲，蔚来与理想谁高谁低不好评判，但小鹏现阶段的竞争力是弱于两家的。

这，或许就是小鹏销售连续下跌的原因，它的新品打不过另两家的新品了。

现阶段的小鹏，似乎应该思考一个问题：

在市场用户逐渐对 “ 智能驾驶 ” 或是说 “ 辅助驾驶 ” 有点 “ 麻了 ” 的当下，自己最擅长的东西无法与其他同行来开很大差距的时候，应该拿出什么卖点，去打动用户？

如果小鹏计划中明年推出的新款车辆，还是现在这个状态，那么他可能真的会被淘汰，输掉这场 “ 电动狼人杀 ”。

你可能会觉得，一个成熟的市场，怎么也会存在四五家品牌，小鹏不太会轻易淘汰吧？

逆水行舟，不进则退。小鹏后面，还有诸如问界、阿维塔、哪吒（ 华为系或与华为有合作）等品牌虎视眈眈呢，尤其是哪吒，一些券商研报提到新势力时经常把哪吒跟蔚小理同屏。

现在，市场上，经常会出现 “ 蔚华理 ” 这么一个词，不再包含小鹏的 “ 小 ” 字了。

这光景，是不是跟当年 “ 四小龙 ” 中威马消失有些像？

本文来自微信公众号：知危 （ID：BusinessAlert），作者：Alex、大饼，编辑：大饼，特约评审：脖子哥