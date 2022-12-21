蔚来数据泄露：承诺对用户损失承担责任，客服称不会主动赔偿

IT之家 12 月 21 日消息，蔚来今日早间在港交所公告，2022 年 12 月 20 日，公司得知 2021 年 8 月之前部分中国用户信息及车辆销售数据在网上被第三方违法出售。蔚来已在中国就该事件发布公开声明，其中提供了解答用户就数据泄露事件疑问的专门热线及邮箱地址。

此外，蔚来承诺其对因数据泄露事件给用户造成的损失承担责任。蔚来对此次事件深表歉意，并采取一切可能方式支持其用户。蔚来持续与相关政府部门合作调查此事件，并采取必要措施控制潜在损失。蔚来在此重申其对保护用户数据安全及隐私的承诺。

IT之家了解到，昨天下午，蔚来汽车用户数据遭窃取，被勒索 225 万美元等额比特币的消息引发热议。

蔚来首席信息安全科学家、信息安全委员会负责人卢龙昨天在官方社区发布公告称，当天，有不法人士在网上出售蔚来相关数据。此前公司收到外部邮件，称拥有蔚来内部数据，并以泄露数据勒索 225 万美元等额比特币。公司当天即成立专项小组进行调查与应对。蔚来对于此次事件对用户造成的影响深表歉意，并承诺对因本次事件给用户造成的损失承担责任。

公告称，经初步调查，被窃取数据为 2021 年 8 月之前的部分用户基本信息和车辆销售信息。

卢龙还在蔚来官方社区表示，本次事件不涉及车辆使用中产生的数据 (如行车轨迹、座舱数据)，也不影响车辆的驾乘或远程控制。还在进一步调查数据泄露的原因和影响范围。

针对用户数据泄露一事，蔚来汽车客服人员表示，不会做出主动赔偿，但“对因本次事件给用户造成的损失承担责任。”蔚来客服同时表示，如近期遇到涉及蔚来的陌生来电，需小心谨慎，勿透露个人信息。

昨晚，就数据泄露一事，蔚来创始人、董事长、首席执行官李斌在蔚来官方社区致歉。李斌表示，“保护好用户信息安全是我们的责任，我们没有做好，向大家深表歉意，会对此次事件给用户带来的损失承担责任。我们会协同有关部门深入调查此次事件，对窃取和买卖此次事件相关数据的违法犯罪行为追查到底。我们不会与不法行为妥协，也请大家及时提供线索。”