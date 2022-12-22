卡塔尔基本全面受理中国银联卡，移动支付服务覆盖率超 80%

IT之家 12 月 22 日消息，2022 年卡塔尔世界杯已于近日落下帷幕，不过随之带来的旅游热仍将持续一段时间。

中国银联今日发布消息，与卡塔尔最大收单机构之一卡塔尔伊斯兰银行（QIB）达成合作。后者开通旗下所有商户受理银联卡，并支持银联手机闪付，当地商户的银联卡受理覆盖率随之接近全覆盖，银联移动支付服务覆盖率超过 80%。

中国银联称，银联卡已成为到访卡塔尔的国际游客青睐的跨境支付工具。数据显示，近期，中国香港、韩国、泰国、巴基斯坦等地银联卡持卡人在卡塔尔交易规模大幅增长，约 30% 的交易通过“挥”手机或卡片完成。

顺应旅客消费需求及支付习惯的改变，银联国际在当地央行、我国驻卡塔尔大使馆支持下，携手伊斯兰银行等本地主流银行，提升到访持卡人体验。此次双方合作，推动 3 万多家商户支持银联卡和银联移动支付服务，重点开通购物、航空、酒店等场景受理，包括卡塔尔机场免税店，卡塔尔航空，万豪、希尔顿酒店等知名商家。

IT之家了解到，目前，银联受理网络已延伸至全球 181 个国家和地区 6700 万商户，其中近 100 个国家和地区已支持银联移动支付服务。中东 11 个国家和地区开通银联卡业务，其中阿联酋实现受理全覆盖，土耳其受理覆盖率超 95%，约旦受理覆盖率达 90%，巴林受理覆盖率达 70%。